Απόψε η Εθνική Λυρική Σκηνή έγινε το επίκεντρο του σύμπαντος της όπερας. Η 12η διοργάνωση των Διεθνών Βραβείων Όπερας (International Opera Awards) πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, και μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του OperaVision.eu.

Ανάμεσα σε 14.000 υποψηφιότητες από 25 χώρες, οι καλύτεροι του λυρικού τραγουδιού τιμήθηκαν για τη δημιουργικότητα, τις ερμηνείες, το όραμα αλλά και την καλλιτεχνική τους τόλμη. Την παρουσίαση ανέλαβε με το χαρακτηριστικό, πνευματώδες χιούμορ και την απέριττη κομψότητά του ο Πέτροκ Τρελώνυ του BBC Radio 3.

Ερμηνείες για standing ovation

Αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν η Μαρίνα Ρεμπέκα και ο Νίκολας Μπράουνλη.

Οι δύο καλλιτέχνες αποθεώθηκαν για τις εξαίσιες ερμηνείες τους σε άριες του Πουτσίνι και τιμήθηκαν η Ρεμπέκα με Βραβείο Κοινού (Readers’ Award) και ο Μπράουνλη με το Βραβείο Άνδρα Ερμηνευτή (Male Singer).

Η Εθνική Λυρική Σκηνή δημιούργησε ειδικά για την τελετή ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε Έλληνες συνθέτες — από τον Σαμάρα και τον Καρρέρ έως τον Σκαλκώτα, τον Θεοδωράκη και τον Κουμεντάκη — με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι σολίστ Δημήτρης Πλατανιάς, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Μαρία Κοσοβίτσα απέσπασαν θερμό χειροκρότημα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη και τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου –σε συνεργασία με τη διευθύντρια σκηνής της ΕΛΣ Κατερίνα Πετσατώδη.

Υπόκλιση στην Αγνή Μπάλτσα

Κορυφαία στιγμή της τρίωρης και πλέον απονομής ήταν αναμφίβολα η βράβευση της Αγνής Μπάλτσα η οποία τιμήθηκε για τη συνολική Προσφορά της (Lifetime Achievement Award). Η σπουδαία Ελληνίδα μεσόφωνος – η σπουδαιότερη κατά τον Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν-, που έχει τραγουδήσει στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, από τη Σκάλα του Μιλάνου έως τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, αποθεώθηκε από το κοινό.

«Ευχαριστώ για τη ζωή που μου έφερε τόση μουσική», δήλωσε με συγκινημένη, αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η καρδιά της παγκόσμιας όπερας χτύπησε στην Αθήνα

Η Υπουργός Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη απένειμε το Βραβείο Καλύτερου Λυρικού Θεάτρου στο MusikTheater an der Wien της Αυστρίας, υπογραμμίζοντας ότι η διοργάνωση στην Αθήνα «επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής λυρικής δημιουργίας» ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης από την πλευρά του επισήμανε: «Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε τα Διεθνή Βραβεία Όπερας. Η βραδιά αυτή αποδεικνύει ότι η τέχνη μπορεί να ενώνει πέρα από σύνορα».

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στους καλλιτέχνες ήταν εμπνευσμένα από ενα βιολόσχημο κυκλαδικό ειδώλιο — σύμβολο αρμονίας και διαχρονίας — και σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Η όπερα επιστρέφει στις ρίζες της

Παρών ήταν ο Χάρρυ Χάιμαν, ιδρυτής των Διεθνών Βραβείων Όπερας, ο οποίος σημείωσε:«Είναι θαυμάσιο να γιορτάζουμε τους νικητές των Διεθνών Βραβείων Όπερας για το 2025 με την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Αθήνα, για πρώτη φορά, στην υπέροχη Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Απόψε, τιμούμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα καλλιτεχνών και οργανισμών όπερας από όλη την υφήλιο, το έργο των οποίων ανάγεται σε πρότυπο της δημιουργικότητας, της αριστείας και του συνεργατικού πνεύματος που καθορίζουν την όπερα».

«Η παρουσία μας στην Αθήνα υπενθυμίζει ότι η όπερα είναι παγκόσμια, αλλά έχει ελληνικές ρίζες», δήλωσε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της επιτροπής Τζον Άλισον. Κι είχε δίκιο — γιατί φέτος, η όπερα όχι μόνο ταξίδεψε στην Ελλάδα, αλλά ξαναβρήκε το σπίτι της. Η Αθήνα έλαμψε. Η μουσική συγκίνησε. Και η όπερα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ίσως η πιο ανθρώπινη τέχνη απ’ όλες.



Οι Νικητές των International Opera Awards 2025

Ερμηνευτές

• Καλύτερη Ερμηνεύτρια: Asmik Grigorian

• Καλύτερος Ερμηνευτής: Nicholas Brownlee

• Βραβείο Κοινού: Marina Rebeka

• Ανερχόμενοι Πρωταγωνιστές: Hugh Cutting, Adèle Charvet

Δημιουργοί & Παραγωγές

• Σκηνοθέτης της Χρονιάς: Claus Guth

• Αρχιμουσικός της Χρονιάς: Alain Altinoglu

• Σχεδιαστής της Χρονιάς: Paolo Fantin

• Καλύτερη Νέα Παραγωγή: “Οι περιπέτειες του κυρίου Μπρόουτσεκ” – σκην. Robert Carsen

• Καλύτερη Παγκόσμια Πρεμιέρα: “Festen” – Mark-Anthony Turnage (Royal Opera House, Λονδίνο)

• Ανακαλυφθέν Έργο: “L’uomo femina” τουGaluppi – Opéra de Dijon

Θέατρα & Φεστιβάλ

• Καλύτερο Λυρικό Θέατρο: MusikTheater an der Wien

• Φεστιβάλ της Χρονιάς: Janáček Brno Festival

• Βραβείο Βιωσιμότητας: Teatro Real, Μαδρίτη

• Βραβείο Μουσικού Θεάτρου: “Sunday in the Park with George” – Glimmerglass Festival

Ειδικές Διακρίσεις

• Συνολική Προσφορά: Αγνή Μπάλτσα

• Ηγεσία & Διακυβέρνηση: Anthony Freud

• Ίσες Ευκαιρίες & Αντίκτυπος: Dallas Opera – Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors

• Φιλανθρωπία: C. Graham Berwind III

Ηχογραφήσεις

• Ολόκληρη Όπερα: “Atys” – Lully (Château de Versailles Spectacles)

• Solo Recital Recording: Ann Hallenberg – “Gluck Arias” με τους The Mozartists