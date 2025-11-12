Υποχρεωμένος να μηνύσει το BBC δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την «κοπτοραπτική» που έγινε σε δηλώσεις του και προκάλεσε τις παραιτήσεις δύο βασικών στελεχών του ειδησεογραφικού μέσου και τη συγγνώμη του προέδρου, Σαμίρ Σαχ.

Μιλώντας στο δίκτυο Fox News ο Τραμπ ανέφερε ότι η ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021 «κομματιάστηκε» και παρουσιάστηκε με τρόπο που «εξαπάτησε» το κοινό.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ μιλά δημόσια για το ζήτημα, μετά την επιστολή των δικηγόρων του προς το BBC, στην οποία απειλούσε με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτός αν το δίκτυο ζητήσει συγγνώμη, αποσύρει το υλικό και τον αποζημιώσει.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Ingraham Angle» του Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει πράγματι σε μήνυση. «Ε, μάλλον πρέπει. Ξέρεις, γιατί όχι; Εξαπάτησαν το κοινό, και το έχουν ήδη παραδεχθεί. Άλλαξαν στην πραγματικότητα την ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου -μια υπέροχη, ήρεμη ομιλία- και την έκαναν να ακούγεται ριζοσπαστική. Και πράγματι την άλλαξαν. Αυτό που έκαναν ήταν απίστευτο» ανέφερε. «Νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω (σ.σ να προχωρήσει νομικά), γιατί δεν μπορείς να επιτρέπεις σε ανθρώπους να το κάνουν αυτό» πρόσθεσε.

Το BBC έλαβε την επιστολή των δικηγόρων του Τραμπ την Κυριακή. Σ’ αυτήν απαιτείται «πλήρης και δίκαιη αναίρεση» του ντοκιμαντέρ, δημόσια συγγνώμη και «κατάλληλη αποζημίωση προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη ζημία που υπέστη». Η προθεσμία για απάντηση λήγει την Παρασκευή 14/11 στις 22:00.

Το ζήτημα προκύπτει σε κρίσιμη περίοδο για το BBC, καθώς ο Καταστατικός Χάρτης που καθορίζει τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή του λήγει στο τέλος του 2027.