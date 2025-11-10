Ηχηρές παραιτήσεις τραντάζουν τα θεμέλια του BBC και προκαλούν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν μετά από επικρίσεις ότι έκαναν μοντάζ, αλλοιώνοντας ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε επεισόδιο της εκπομπής BBC Panorama, που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, αναμένεται να ζητήσει σήμερα συγγνώμη. Η αποκάλυψη έγινε από την εφημερίδα Telegraph και τον Μάικλ Πρέσκοτ.

Οι επικρίσεις αφορούν αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, τα οποία συνδέθηκαν μεταξύ τους στο ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?», που μεταδόθηκε από το BBC την εβδομάδα πριν από τις εκλογές του 2024.

Το επεξεργασμένο απόσπασμα έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ είπε στο πλήθος: «Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο κι εγώ θα είμαι μαζί σας και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε λυσσαλέα». Ωστόσο, οι φράσεις αυτές προέρχονταν από τμήματα της ομιλίας που απέχουν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους και δεν περιελήφθη το σημείο όπου ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να εκφράσουν ειρηνικά και πατριωτικά τη φωνή τους».

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Το περιστατικό προκάλεσε την οργισμένη αντίκδραση του Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε λόγο στο Truth Social για «διεφθαρμένους δημοσιογράφους».

«Οι κορυφαίοι άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του Τιμ Ντέϊβι, του αφεντικού παραιτούνται/απολυονται όλοι, επειδή πιάστηκαν να «παραποιούν» την πολύ καλή (τέλεια!) ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου.

«Ευχαριστώ την εφημερίδα Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους δημοσιογράφους. Πρόκειται για πολύ ανέντιμους ανθρώπους που προσπάθησαν να ανέβουν στη ζυγαριά των προεδρικών εκλογών. Πέρα από όλα τα άλλα, προέρχονται από μια ξένη χώρα, μια χώρα που πολλοί θεωρούν σύμμαχό μας Νο. 1. Τι τρομερό πράγμα για τη Δημοκρατία!» έγραψε.