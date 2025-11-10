Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ δίνει με επιστολή του προς το BBC ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλιώς θα προχωρήσει σε αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Την επιστολή, που έστειλαν οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου στο BBC, έλαβε το NBC.

Ο Τραμπ έθεσε στο BBC προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. EST (12 ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής για να «συμμορφωθεί». Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστολή της νομικής ομάδας του Τραμπ αναφέρει: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία διατηρεί ρητά και δεν παραιτείται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομικής δράσης για αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια)».

«Το BBC επεξεργάστηκε σκόπιμα και δόλια το ντοκιμαντέρ του Τραμπ»

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε στο NBC: «Το BBC δυσφήμησε τον πρόεδρο Τραμπ, επεξεργαζόμενο σκόπιμα και δόλια το ντοκιμαντέρ του, προκειμένου να προσπαθήσει να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνους όσους διακινούν ψέματα, εξαπάτηση και ψευδείς ειδήσεις».

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στο NBC News: «Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα σε εύθετο χρόνο».

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το αίτημα για σχόλιο στην εξωτερική νομική ομάδα.

Συγγνώμη από τον πρόεδρο του BBC

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη σήμερα για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC και της επικεφαλής ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.

Ο Σαχ είπε πως το BBC αναγνωρίζει ότι το μοντάζ ομιλίας του Τραμπ έδωσε παραπλανητική εντύπωση και θα έπρεπε να είχε τύχει πιο προσεκτικού χειρισμού. Σημείωσε πως το θέμα είχε επανεξεταστεί εντός του ομίλου φέτος, αλλά είπε ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα έπρεπε να είχε αναλάβει επίσημα δράση τότε.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να προασπίζεται την αμεροληψία» αναφέρει ο Σαχ σε επιστολή προς τους Βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας πως ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα αμεροληψίας.

Σχετικά με το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ είπε πως έπειτα από περαιτέρω εξέταση το BBC παραδέχθηκε πως ο τρόπος με τον οποίο έγινε το μοντάζ της ομιλίας έδινε όντως «την εντύπωση ενός άμεσου καλέσματος σε βίαιη δράση».

«Το BBC θα ήθελε να απολογηθεί για αυτό το λάθος κρίσης», ανέφερε στην επιστολή.

Η εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε πέρυσι μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ένωσε δύο ξεχωριστά αποσπάσματα από μία ομιλία του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υποκινούσε τα γεγονότα τα επεισόδια του Ιανουαρίου του 2021 στον λόφο του Καπιτωλίου.

Το λάθος περιελήφθη σε εσωτερική αναφορά πρώην συμβούλου προτύπων, που έκανε επίσης λόγο για αποτυχίες του BBC στην κάλυψη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, σε διεμφυλικά ζητήματα και σε άλλα θέματα.