Στην πολύωρη απολογία τους, οι δύο δράστες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, μίλησαν με ασάφειες. Μέλημα τους, να πετάξουν τις ευθύνες από πάνω τους, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το αν εκτελούσαν εντολές από κάποιον τρίτο. Οι δράστες δεν απαντούσαν σε βασικά ερωτήματα κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, όπως για παράδειγμα

-Πού βρήκαν το σκούτερ; Ποιος τους το έδωσε και πού το άφησαν μετά το φονικό.

–Ποιος τους έδωσε τα «πακιστανικά» τηλέφωνα, τις πλαστές πινακίδες και κυρίως το όπλο της δολοφονίας. Όπλο που δεν λένε πού τελικά το πέταξαν, όπως άγνωστο παραμένει και το πού βρίσκεται η θήκη κιθάρας, που ο «συνεργός» δεν την αποχωριζόταν ούτε στιγμή.

«Ο 22χρονος πήγαινε παντού μαζί με την τσάντα κιθάρας. Ακόμα και όταν σταματήσαμε για την ανάγκη μας πήρε και την τσάντα μαζί. Του είπα «τι την θέλεις μαζί;» και μου απάντησε ότι έτσι βολεύεται», έχει πει ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής.

Όπως φαίνεται, βολευόταν και με το να πληρώνει παντού μετρητά. Από το πορτοφόλι γεμάτο χαρτονομίσματα, ο 22χρονος έβγαλε 50€, για να πληρώσει δύο ενεργειακά ποτά. Πλήρωσε τις βενζίνες, το καλό ξενοδοχείο στην Καλαμάτα και του περίσσεψαν κι άλλα για να πληρώσει με χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και τον καφέ του πριν επιβιβαστεί στο ΚΤΕΛ.

Αυτό που δεν λέει είναι πού βρήκε τα λεφτά από την στιγμή που επικαλείται τα σοβαρά οικονομικά του προβλήματα για να δικαιολογήσει τις 3 δολοφονικές επιθέσεις στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η διαδρομή για το κάμπινγκ

Πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, καθώς και το πλάνο που ακολούθησαν, φέρνουν φως στην υπόθεση της Φοινικούντας. Δύο μέρες μετά το φονικό, και ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη του διπλού φονικού, ο ένας από αυτούς, και μάλιστα εκείνος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε, βγαίνει ήρεμος έξω από το σπίτι του. Είναι ντυμένος στα μαύρα, κουβαλά κράνος μηχανής και πεζός κινείται προς την Ιάσωνος.

11 παρά δέκα το βράδυ φτάνει έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα, έχει φορέσει ήδη το κράνος στο κεφάλι, προφανώς για να καλύψει το πρόσωπο του. Κατευθύνεται προς το μέρος, όπου έχει «κρύψει» προσωρινά το σκούτερ της δολοφονίας.

Ελάχιστα λεπτά μετά, καταγράφεται να οδηγεί το λευκό σκούτερ προς άγνωστη κατεύθυνση.

Είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται σε πλάνο το σκούτερ, πριν το «εξαφανίσει» κυριολεκτικά. Οι Αρχές ψάχνουν να το εντοπίσουν όσο κανένας από τους δύο κατηγορούμενους δεν λέει όλη την αλήθεια.

Το Live News παρουσιάζει όλη τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και να διαπράξουν το διπλό φονικό.

Δύο τα ξημερώματα και ο φερόμενος ως «εκτελεστής» βγαίνει από το σπίτι του στην Καλλιθέα. Ο 22χρονος, κρατώντας δύο κράνη στο χέρι, βγαίνει στον δρόμο σαν κάποιον να περιμένει.

Κοιτάει δεξιά και αριστερά. Είναι ανήσυχος. Πηγαινοέρχεται με τα χέρια στις τσέπες, πετά κάτι στον κάδο σκουπιδιών και κατεβάζει το κεφάλι μόλις βλέπει δύο γείτονες να βγαίνουν από την πολυκατοικία του.

Δεν τους χαιρετά και φανερά αμήχανος πίσω από το παρκαρισμένο βαν, τηλεφωνεί σε κάποιον.

Ο «εκτελεστής» χρησιμοποίησε ταξί

Ένα λεπτό αργότερα, στις 2.06 το πρωί, ταξί σταματά ακριβώς μπροστά του. Ο 22χρονος κρατώντας τα κράνη μπαίνει στο πίσω κάθισμα όπου τον περιμένει ο αποκαλούμενος συνεργός.

Κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι των δύο δραστών για το στυγερό έγκλημα της Φοινικούντας που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

«Βράδυ Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, πήρα ένα ταξί από τον δρόμο και πήγα να πάρω τον φίλο μου από το σπίτι του στην Καλλιθέα. Το ταξί μας πήγε κάπου στο κέντρο, κοντά στην οδό Αδριανού και μας άφησε. Εκεί πήραμε το λευκό σκούτερ και ξεκινήσαμε για την Καλαμάτα», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως συνεργός.

Αφού ταξίδευαν όλο το βράδυ πάνω στο σκούτερ φτάνουν στις 8 παρά τέταρτο το πρωί στο χωριό Αλλαγή.

Στις 08.02 π.μ. συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους μέχρι την Καλαμάτα.

Στις 8.08 η πορεία τους καταγράφεται από κάμερα βενζινάδικου. Στις 08.35 πλησιάζουν το κέντρο της πόλης αναζητώντας ένα ξενοδοχείο να κοιμηθούν.

«Αφού οδηγήσαμε περίπου 6-7 ώρες, φτάσαμε στην Καλαμάτα. Εκεί δεν είχαμε κανονίσει που θα μείνουμε. Πήραμε τηλέφωνο και βρήκαμε δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, το κλείσαμε στο όνομα του φίλου μου και κοιμηθήκαμε μέχρι το μεσημέρι», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως συνεργός.

Κοιμούνται περίπου 6 ώρες. Είναι μεσημέρι όταν σηκώθηκαν, μαζεύουν τα πράγματα τους και επιβιβάζονται ξανά στη μηχανή.

Η στάση στο βενζινάδικο

Στις 14.37 το μεσημέρι σταματούν σε ένα βενζινάδικο για βενζίνη. Ο «συνεργός» μπαίνει μέσα με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας και το κράνος του και ανοίγει το ψυγείο.

Παίρνει ενεργειακά ποτά και πηγαίνει στο ταμείο να πληρώσει με πολλά 50ρικα στο πορτοφόλι.

Φεύγουν και λίγα μέτρα παρακάτω στρίβουν σε ένα εικονοστάσι. Η ώρα είναι 14.48μ.μ. Στο εικονοστάσι, όπως αποκαλύπτει το Live News, υπάρχει κάτι σαν κρύπτη. Ένας χώρος που θα μπορούσε να τοποθετηθεί ώστε να κρύψουν το όπλο.

Βγαίνουν από τον δρόμο τους προσεγγίζοντας μια ερημική τοποθεσία. Παραμονεύουν εκεί για τουλάχιστον 4 ώρες σαν κάποιον ή κάτι να περιμένουν.

Ο «συνεργός» μιλά συνέχεια στο τηλέφωνο.

«Αυτός ο τύπος φώναζε κάποια στιγμή και λέει ‘’δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άλλος σου λέω’’».

Έχει φτάσει πια απόγευμα όταν αποφασίζεται να φύγουν. Κάμερα τους πιάνει να βγαίνουν από τον χωματόδρομο στις 18.23. Μετά από 4 ώρες παραμονής στη μέση του πουθενά, οι 22χρονοι συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Φοινικούντα.

Κάμερες από την περιφερειακή της Μεσσήνης καταγράφουν την πορεία. Χωρίς στάσεις, περνούν μέσα από μικρά χωριά τον Ρυζόμυλο και το Πεταλίδι.

7 παρά πέντε, 1 ώρα και 20 λεπτά πριν τη διπλή δολοφονία, οι δράστες φτάνουν στη Νέα Κορώνη.

Επόμενη στάση ο οικισμός Χωματερό. Οι στάσεις που έκαναν ήταν πολλές, σαν να περίμεναν οδηγίες από κάποιον.

«Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ σταματήσαμε πάλι για 20 λεπτά γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Η άφιξη στη Φοινικούντα

Στις 19.52 μ.μ. φτάνουν στον Γκριζόκαμπο. Για 10 λεπτά δεν έκαναν καμία στάση.

8 και 2 πρώτα λεπτά, οι δράστες βρίσκονται στην είσοδο της Φοινικούντας, εκεί όπου ο οδηγός της μηχανής έχει περιγράψει μια ακόμη στάση για να μιλήσει στο κινητό ο συνεπιβάτης του.

«Συνεχίσαμε και πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ πήγε πιο πέρα για να μιλήσει και έλειψε 2-3 λεπτά».

Μια απόσταση 2 λεπτών την έκαναν σε 12 λεπτά. Σαν να περίμεναν σινιάλο για να πάνε έξω από το κάμπινγκ. Τελικά στις 20.14 το σκούτερ φτάνει στην είσοδο.

Ο «συνεργός» ξαναμιλά στο τηλέφωνο και ο δολοφόνος μπαίνει μέσα και εκτελεί εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον έμπιστο συνεργάτη του.

Το μυστήριο με τις κλήσεις

Μυστήριο παραμένει και με ποιον τελικά μιλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο. Εκείνος ισχυρίζεται πως μιλούσε με την κοπέλα του, ένας ισχυρισμός που δεν πείθει καθώς ερευνάται αν έπαιρναν εντολές από κάποιον τρίτο.

Εκτός από τον «συνεργό» πάντως και ο φερόμενος ως «εκτελεστής» θα πρέπει να απαντήσει γιατί παραμονή της πρώτης απόπειρας σε βάρος του 68χρονου κάλεσε δύο φορές τον εργοδότη του συγκατηγορούμενου του.

Από την πλευρά του πάντως ο εργοδότης -σύμφωνα με πληροφορίες- φαίνεται να έχει πει στις Αρχές πως είχε να τον δει και να μιλήσει μαζί του 4 ολόκληρα χρόνια, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τις 2 κλήσεις.

Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις της σοκαριστικής υπόθεσης με τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στην Φοινικούντα, για την οποία έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι που συνεχίζουν και αλληλοκατηγορούνται για το φονικό.

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία συνεχίζονται.

Μάλιστα, βιντεοληπτικό υλικό, η διαδρομή των δραστών και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ερευνώνται προκειμένου οι Αρχές να λύσουν το μυστήριο του εγκλήματος στην Φοινικούντα.

Ένα από τα στοιχεία που θεωρούν κρίσιμο οι Αρχές είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις που έχουν κάνει και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δύο δράστες του διπλού φονικού την ημέρα της δολοφονίας αλλά και κατά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ .

Λίγο πριν την απόπειρα του Σεπτεμβρίου οι δράστες επικοινωνούν πολλές φορές μέσω του «πακιστανικού» κινητού τους με ένα άγνωστο κινητό.

Συγκεκριμένα, το κινητό τηλέφωνο 6976****** που ανήκει σε έναν άνδρα με τα αρχικά L.A και καταγωγή από το Πακιστάν, με 25 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, επικοινωνεί με τον άγνωστο αριθμό 6976****.

Συγκεκριμένα:

-Στις 19.21 μιλάνε για 1’’

-Στις 19.29 ανταλλάσσουν μήνυμα

-Στις 19.31 μιλάνε για 32’’

-Στις 19.53 ανταλλάσσουν μήνυμα

-Στις 20.07 μιλάνε για 47’’

-Στις 20.17 μιλάνε για 5’’

Υπενθυμίζεται πως η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγινε στις 20.15.

Επίσης, αποκαλύπτεται πως δύο μέρες πριν τη δολοφονία στέλνεται ένα μήνυμα από το «πακιστανικό» τηλέφωνο στο κινητό ενός στενού συγγενικού προσώπου του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Συγκεκριμένα, το κινητό που ανήκει στον A.Μπ. με καταγωγή από το Πακιστάν, 69701*****, και διεύθυνση το Κερατσίνι, ο οποίος μάλιστα έχει και 40 καταχωρημένα κινητά στο όνομά του, στέλνει μήνυμα στις 3/10 στις 21.07 στο στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτου κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, η διεύθυνση που δηλώνεται και στα δύο «πακιστανικά» κινητά, παρά το γεγονός πως είναι δηλωμένα σε διαφορετικό όνομα, είναι ο Κολωνός.

Οδοιπορικό στο κάμπινγκ

Η ανιψιά του θύματος θα μιλήσει για όλα όσα σκεφτόταν ο θείος της, σε ένα οδοιπορικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο άντρας φοβόταν και δεν το έκρυβε. Η είσοδος έγινε «φρούριο», μπήκαν κάμερες.

Η κάμερα θα καταγράψει συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τα ανοιχτά παράθυρα, είναι το μέρος που ζούσε ο 68χρόνος το σπίτι του κυριολεκτικά.

Ο πολυχώρος ΣΤΑΔΙΟΝ ήταν ίσως το πετράδι του στέμματος των επιχειρήσεων του άντρα, ένα στολίδι για την περιοχή και μια επιχείρηση που ήταν αξιοζήλευτη.

«Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πότε μπήκαν οι κάμερες, ήταν το 2022».

Όσο προχωρά οι αναμνήσεις και οι σκέψεις αναδύονται.

«Ό, τι πράγματα είχε περισώσει από το πατρικό σπίτι στο χωριό μου είχε πει «θέλω να τα πάρεις εσύ».

Τι αναφέρει ο ανιψιός του θύματος

«Ο θείος μου είχε τσακωθεί με την ανιψιά του και ξαδέλφη μου, η οποία ήξερε ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, το οποίο είχε περάσει στην δική μου ιδιοκτησία, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στο θείο μου να το διαχειρίζεται. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακωθήκανε».

Την ίδια ώρα, άλλοι από το περιβάλλον θα θυμίσουν τον καυγά που υπήρξε αλλά και την αλλαγή στην στάση του:

«Όμως άκουσε να δεις, επειδή ο Κώστας είναι αυτοδημιούργητος και δεν βρήκε από τον πατέρα του. Αγόραζε, λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει, ήταν και πανέξυπνος, δεν ήθελε να τα πουλήσουν», είπε.

«Τρεις μέρες πριν από το φονικό ο 68χρονος με πήρε και μου είπε ότι άλλαξε την διαθήκη του. Όπως μου είχε πει και στην αρχική διαθήκη άφηνε περιουσιακά στοιχεία στον γιο μου, τον στενό του φίλο και την ανιψιά του. Δεν μου είχε πει συγκεκριμένα τι άφηνε στον καθένα. Στην δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία στον γιο μου και τον στενό του φίλο, τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα», σημείωσε η μητέρα του ανιψιού.

Και κάπως έτσι ξανά η διαθήκη μπαίνει στο προσκήνιο.