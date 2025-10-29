Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου.

Κατάθεση από τη μάρτυρα – κλειδί

«Φώναξε δυνατά και είπε: “Δεν έχει καταλάβει ο άλλος τίποτα, σου λέω”. Ακριβώς όπως σας το λέω το είπε». Η μαρτυρία–ντοκουμέντο, που έφερε στο φως το Live News, κρίθηκε από τις Αρχές εξαιρετικά σημαντική.

Λίγες μόλις ώρες μετά τις αποκαλύψεις που έκανε στο MEGA, η γυναίκα αυτή κλήθηκε να καταθέσει, αρχικά στο αστυνομικό τμήμα και την επόμενη μέρα, ανήμερα της εθνικής επετείου της

28ης Οκτωβρίου, ενώπιον της ανακρίτριας — όσα είδε και άκουσε έξω από το σπίτι της, λίγες μόνο ώρες πριν από το διπλό φονικό.

«Άκουσα να λέει: “Γιατί πας τόσο μακριά να μιλήσεις, ρε μ@λ@; Τι κανονίζεις;”. Μετά όμως τσακωνόντουσαν έντονα».

Το νέο ντοκουμέντο

Η παραμονή των δραστών στην ερημική τοποθεσία, όπως την περιγράφει η μάρτυρας-κλειδί, επιβεβαιώνεται και από το νέο βίντεο- ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA.

Στο αποκλειστικό βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που το λευκό σκούτερ βγαίνει από τον χωματόδρομο για να συνεχίσει την πορεία του προς τη Φοινικούντα. Το ρολόι δείχνει 18:23 το απόγευμα της Κυριακής — κάτι που σημαίνει πως οι δύο νεαροί, που έβαλαν βενζίνη στις 14:37 και δέκα λεπτά αργότερα έστριψαν στον χωματόδρομο μετά το εικονοστάσι, παρέμειναν στο σημείο αυτό για τουλάχιστον 3–4 ώρες, σαν να περίμεναν κάτι ή κάποιον.

Για αυτήν την πολύωρη στάση στη μέση του πουθενά, οι κατηγορούμενοι είπαν πως απλώς σταμάτησαν για να πιουν τα ενεργειακά ποτά τους.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής αποκάλυψε ότι ο συνεπιβάτης του μιλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο. Μέτρησε τουλάχιστον 4–5 κλήσεις, ενώ σε μία από αυτές έτυχε να ακούσει η μάρτυρας τη φράση:

«Και είπε ακριβώς: “Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άλλος, σου λέω”, με νεύρο. Μετά συνέχισε να μιλά στο τηλέφωνο, αλλά έφευγε πιο πέρα και μιλούσε πιο σιγανά».

Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, ο νεαρός — με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, όπως τον περιέγραψε η μάρτυρας — έστριψε σε μία διχάλα για να βρει τον δεύτερο αναβάτη, στο σημείο όπου τον περίμενε.

Ακολούθησε έντονος τσακωμός:

«Τσακωνόντουσαν. Δεν άκουγα τι λέγανε. Έκατσαν αρκετή ώρα. Εγώ όμως κοίταξα και είδα ένα άσπρο, μεγάλο μηχανάκι».

Η διαδρομή και το πορτοφόλι του ενός δράστη

Η διαδρομή που ακολούθησαν έχει καταγραφεί από δεκάδες κάμερες ασφαλείας — ανάμεσά τους και μία στο βενζινάδικο όπου σταμάτησαν για να αγοράσουν τα ενεργειακά ποτά.

Ο νεαρός, φερόμενος ως συνεργός, μπαίνει μέσα με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας το κράνος του, και ανοίγει το ψυγείο. Άνετος, πηγαίνει στο ταμείο να πληρώσει.

Όπως προκύπτει από το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Live News, ο δράστης — ενώ έχει καταθέσει στις Αρχές πως δεν είχε καθόλου χρήματα και γι’ αυτό προχώρησε στη ληστεία — τελικά φαίνεται να έχει πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στο πορτοφόλι του τη στιγμή που πληρώνει τα ενεργειακά ποτά.

Τίποτα δεν μαρτυρά τι θα ακολουθήσει κι όλα δείχνουν ότι οι νεαροί νιώθουν απεριόριστη σιγουριά γι’ αυτό που πάνε να κάνουν, σαν κάποιος να είναι πίσω τους και να έχει οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια.