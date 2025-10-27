Τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση των τηλεπικοινωνιών στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, βρίσκονται πλέον στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλύσει τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων σε συνδυασμό με τις απολογίες, έχουν αποκαλύψει κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Βέβαιο το τρίτο πρόσωπο

«Δεν πείθει ακόμα και ο τόπος του εγκλήματος. Πως μπορεί να έγινε εκεί μέσα, σε έναν μικρό χώρο, να υπήρχαν τρεις άνθρωποι, να πυροβοληθεί ο ένας από αυτούς, να κυνηγηθεί ο άλλος και ο τρίτος να σώθηκε;», είπε στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Το σημαντικότερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός κατόρθωσε να φτάσει στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα.

Από την ιχνηλάτηση της διαδρομής του, οι ερευνητές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο, το οποίο βοήθησε στη μεταφορά του, πιθανότατα από τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.