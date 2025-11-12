Τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα φαρμακεία στις φαρμακαποθήκες τα τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η προμηθεύτρια φαρμακευτική εταιρεία GSK. H εταιρεία επισημαίνει ότι ακολούθησε την τακτική διαδικασία για την προμήθεια εμβολίων στην Ελλάδα και για την τρέχουσα περίοδο εμβολιασμού, όπως έκανε κάθε χρόνο.

Ειδικότερα επισημαίνει ότι:

«Η GSK Ελλάδος, στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2025, στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου προγραμματισμού για την εμβολιαστική περίοδο, με συνέπεια και υπευθυνότητα, διασφάλισε έγκαιρα σημαντικό αριθμό δόσεων του τετραδύναμου εμβολίου της, με αποκλειστικό γνώμονα τον ομαλό εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς κατά τη μεταγενέστερη έναρξη της εποχικής γρίπης. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων, εκείνη την περίοδο, όπως αυτό ίσχυε μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025 και λαμβάνοντας υπόψη (α) τη δεδομένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου, καθώς και (β) τις συστάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, για τη μετάβαση από το τετραδύναμο στο τριδύναμο εμβόλιο.

Σήμερα, το εμβόλιο παραμένει ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2025 και αναθεωρημένη πλέον σύσταση, αποκλειστικά ως επιλογή, σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων των τριδύναμων εμβολίων, διατηρώντας το αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς του.

Η Εταιρεία, εναρμονιζόμενη πλήρως με την απόφαση των αρμόδιων αρχών, και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, κρίνει ορθή και συνετή την επιστροφή των εμβολίων της — από τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που έχουν διατεθεί— μετά το πέρας της εμβολιαστικής περιόδου, δεδομένης κιόλας της σχετικά νωρίτερης εμφάνισης αυξημένων λοιμώξεων από ό,τι σε προηγούμενες περιόδους εποχικής γρίπης. Η πρόωρη επιστροφή, αν και εφικτή, ενδέχεται να οδηγήσει, αφενός, στην εξάντληση των υπαρχόντων αποθεμάτων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες και αφετέρου— όπως προβλέπεται— στην καταστροφή των εμβολίων, στερώντας τη δυνατότητα επανεδιάθεσής τους και συνεπεία την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, σε περίπτωση ανεπάρκειας τριδύναμων εμβολίων—γεγονός που δε συνάδει με το πνεύμα της σύστασης της Πολιτείας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα φαρμακεία που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επιστροφές, παρά τα ανωτέρω, μπορούν να το πράξουν, ανά πάσα στιγμή, προς τις φαρμακαποθήκες, οι οποίες αποτελούν τους αποκλειστικούς προμηθευτές των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εμβολίων της GSK.

Η GSK Ελλάδος παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των εμβολίων που διαθέτει στην ελληνική αγορά και είναι πάντα στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, ενθαρρύνοντας τον θεσμικό και τεκμηριωμένο διάλογο, καθώς μοιράζεται τον κοινό στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας και της διασφάλισης της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού».