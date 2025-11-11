Σε αναμονή για το τι θα απογίνει μια σημαντική παρτίδα εκατοντάδων χιλιάδων αντιγριπικών εμβολίων, βρίσκονται φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, καθώς τα εν λόγω εμβόλια έπαψαν εδώ και 2 εβδομάδες να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα πρόκειται για τα τετραδύναμα εμβόλια κατά της γρίπης Fluarix-tetra τα οποία στο τέλος του Οκτωβρίου στο αναθεωρημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και το Υπουργείο Υγείας, δεν συμπεριλήφθηκαν ως άμεσα αποζημιούμενα. Ουσιαστικά το εν λόγω εμβόλιο αποζημιώνονταν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όμως μετά το διάστημα αυτό αποσύρθηκε από την αποζημίωση και μετετράπη σε εμβόλιο… μπαλαντέρ, δηλαδή θα αποζημιωθεί εφόσον δεν φτάσουν τα υπόλοιπα (τριδύναμα) εμβόλια.

Όπως υποστηρίζει η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου δηλαδή φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, η φαρμακευτική εταιρεία δεν θα έπρεπε να έχει εισάγει και διαθέσει τα εν λόγω εμβόλια από τη στιγμή που η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν για την κατηγορία των τριδύναμων, χωρίς φυσικά να απαγορεύει την κυκλοφορία και των τετραδύναμων.

Να επισημάνουμε δε ότι η αξία των συγκεκριμένων εμβολίων δεν υπολείπεται και προσφέρουν την ίδια προστασία με τα υπόλοιπα. Είναι δε σημαντικά φθηνότερα.

Το Υπουργείο Υγείας με καθυστέρηση κι ενώ αρχικά είχε θέσει σε καθεστώς αποζημίωσης και τα εν λόγω εμβόλια, τελικά τα απέσυρε. Έτσι εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά βρίσκονται στα φαρμακεία -σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 300 χιλιάδες- και τα οποία οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακαποθήκες είτε τα έχουν ήδη πληρώσει είτε θα τα πληρώσουν άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φαρμακευτική εταιρεία έχει προτείνει να της επιστραφούν τα εμβόλια με τη λήξη της περιόδου του αντιγριπικού εμβολιασμού δηλαδή σε περίπου 6 μήνες από σήμερα ώστε να επιστρέψει και τα σχετικά χρήματα. Όμως αυτό δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες που έχουν δεσμεύσει κεφάλαια.

Τι λέει η φαρμακευτική

Σε επικοινωνία που είχε το ΒΗΜΑ με την φαρμακευτική υπήρξε σαφής πρόθεση από την πλευρά της να επιστρέψει τα χρήματα των αδιάθετων εμβολίων. Υποστηρίζει παράλληλα ότι αν όμως αυτά χρειαστούν, δεν θα είναι σε θέσει να τα διαθέσει εκ νέου στην αγορά καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο αυτά να μην είναι κατάλληλα.

Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών ανέφεραν στο ΒΗΜΑ ότι δεν έχουν καμία τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα οι φαρμακαποθήκες δεν πρόκειται να δεχτούν πίσω τα εμβόλια και να υποστούν αυτές τη ζημιά κι έτσι οι φαρμακοποιοί φαίνεται να είναι σε αδιέξοδο.

Να αναφέρουμε ότι άμεσα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την φαρμακευτική ενώ και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πιέζει ώστε να επιστραφούν τα εμβόλια Fluarix-tetra και να λάβουν πίσω τα χρήματά τους οι φαρμακοποιοί.

Θα πρέπει ακόμη να αναφέρουμε και το εξής. Κάθε φαρμακευτική, η οποία προμηθεύει την αγορά με εμβόλια για τη γρίπη, εφόσον μέρος αυτών στο τέλος της περιόδου μείνει αδιάθετο και λήξει -έχουν διάρκεια ζωής ένα εξάμηνο- μπορεί να συμψηφίσει τη συγκεκριμένη ζημιά με μια άλλη υποχρέωση απέναντι στον ΕΟΠΥΥ, το αναφερόμενο clawback. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τώρα η εταιρεία θα πρέπει να υποστεί μια άμεση ζημιά την οποία δεν μπορεί να συμψηφίσει.