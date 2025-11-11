Έντονη είναι η αγανάκτηση σε φαρμακοποιούς και πολίτες για τα εμβόλια της γρίπης και συγκεκριμένα για τα 4πλά. Κάθε Μάρτιο οι φαρμακοποιοί παραγγέλνουν την παρτίδα εμβολίων, την οποία θα χρειαστούν από τον Οκτώβριο και μετά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την γρίπη.

Τον Φεβρουάριο βγήκε ο Αμερικάνικος Οργανισμός Υγείας, και σύμφωνα με αυτόν, το 4ο στέλεχος του εμβολίου έχει εξαφανιστεί, άρα ο κόσμος είναι καλυμμένος και με τα τριπλά εμβόλια.

Οι φαρμακοποιοί παραγγέλνουν τον Μάρτιο της παρτίδες 3πλών και 4πλων. Μέχρι 31 Οκτωβρίου γίνεται κανονικά ο εμβολιασμός για τη γρίπη και τα εμβόλια αυτά αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα 3πλά και τα 4πλά. Στις 31 Οκτωβρίου βγήκε ανακοίνωση από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τον οποίο το 4πλό εμβόλιο δεν αποζημιώνεται πλέον, αλλά ως ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνεται μόνο το 3πλό εμβόλιο αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA.

Έτσι, όποιος κάνει το 4πλό θα το πληρώσει από την τσέπη του, ωστόσο οι φαρμακοποιοί έχουν προπληρώσει τα 4πλά εμβόλια. Σημειώνεται πως τα 3πλά εμβόλια είναι ακριβότερα από τα 4πλά. Η απάντηση του υπουργείου είναι ότι όταν τελειώσουν τα 3πλά θα αρχίσουν να αποζημιώνουν και τα 4πλα.