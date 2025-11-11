Συνελήφθη σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2025, το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 63χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς (58 γάτες) σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που -σύμφωνα με πληροφορίες- ξεπερνούν αθροιστικά το ποσό των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.