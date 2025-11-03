Στην εποχή του AI θα περίμενε κανείς ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο το εγχείρημα να πείσεις τη νέα γενιά των μαθητών να γράφουν και μάλιστα να δημιουργούν μόνοι τους μια εφημερίδα.

Κι όμως, είδαμε στην πράξη με αυτή την πρωτοβουλία μιας ιστορικής εφημερίδας, όπως το ΒΗΜΑ, ότι ο γραπτός λόγος που δημιουργείται από ανθρώπους επιβιώνει και ακόμα καλλιεργείται σε υψηλό βαθμό.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Μα γιατί ο γραπτός ανθρώπινος λόγος πηγάζει από συναισθήματα και παράγει, ταυτόχρονα, συναισθήματα που αποτελούν την ειδοποιό διαφορά από οποιαδήποτε μηχανή και από οποιοδήποτε αλγόριθμο. Όταν, μάλιστα, συνδυάζονται αυτά με την ανθρώπινη σκέψη και λογική, τότε ο συνδυασμός αυτός είναι μοναδικός.

Ειδικότερα δε, η δημιουργία μιας εφημερίδας καλλιεργεί κι άλλες δεξιότητες και ικανότητες που τις χρειαζόμαστε τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στην αγορά εργασίας. Ομαδικότητα, συνεργασία και κουλτούρα, αξίες οι οποίες συμπλέκονται και συμβαδίζουν με τη δομή της σκέψης παράγοντας αυτό που ονομάζουμε καινοτόμο αποτέλεσμα.

Όλα αυτά τα είδαμε στην πράξη και συγκινηθήκαμε από το αποτέλεσμα της δημιουργίας των μαθητών στον 1ο διαγωνισμό.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χρειαζόμαστε ανθρώπους, επιστήμονες, εργατικό δυναμικό που να συνδυάζει τα οφέλη από την τεχνολογία με ικανότητες που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργήσει. Ο Διαγωνισμός αυτός που τείνει να γίνει θεσμός, φυτεύει σπόρους σε αυτή την κατεύθυνση και δίνει, ταυτόχρονα, κίνητρο στη νέα γενιά να τολμήσει να διαφοροποιηθεί και να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας παράλληλα όλες αυτές τις ανθρώπινες δεξιότητες και αρετές με τα εργαλεία της προηγμένης τεχνολογίας.

Το αποτύπωμα αυτής της λειτουργίας δεν θα εμφανιστεί μόνο στην εφημερίδα δίνοντάς της νέα διάσταση, νέα πνοή και νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Θα δώσει στα ίδια τα παιδιά ένα νέο όραμα, μια νέα γνώση κι ένα νέο κίνητρο. Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι η ελεύθερη έκφραση, ιδιαίτερα μέσα από τον λόγο των νέων, είναι θεμελιώδης πυλώνας μιας υγιούς και δημοκρατικής κοινωνίας.

Πιστεύω ότι αυτές οι διεργασίες δεν αποτελούν μια θεωρητική κατασκευή, συμβαίνουν ήδη και είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια η οποία μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε και να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως πρωτοπόρο Ίδρυμα στα επιστημονικά του πεδία, είναι πάντοτε συνοδοιπόρο σε τέτοιες ευεργετικές ενέργειες για τη νέα γενιά.

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, με πολλή χαρά και υψηλή προσδοκία την έναρξη και διεξαγωγή του 2ου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημσιογραφίας.

*Ο Βασίλειος Βασδέκης είναι Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Πρύτανης του ΟΠΑ.