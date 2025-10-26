Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

Ετοιμο το πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας – Τι δήλωσε ο Μπέσεντ

Έτοιμο είναι το πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σύμφωνα με όσα δηλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ μετά από διήμερες συνομιλίες στη Μαλαισία.

Οπως είπε σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ, Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε μια «πολύ επιτυχημένη» συμφωνία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών.

Ειδικοτερα, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις αγορές γεωργικών προϊόντων, το TikTok, τη φαιντανύλη, το εμπόριο, τις σπάνιες γαίες και τις συνολικές διμερείς σχέσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών περιέγραψε τις συνομιλίες ως «εποικοδομητικές, ευρείας εμβέλειας και σε βάθος, που μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο».

Η κινεζική αντιπροσωπεία δεν έχει ακόμη προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της Κίνας Χε Λιφένγκ ηγήθηκε της κινεζικής πλευράς, ενώ μαζί του ήταν ο Εμπορικός Εκπρόσωπος Λι Τσενγκάνγκ και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Λιάο Μιν. Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ ήταν μέλος της αμερικανικής ομάδας.

Με υπογραφή των ΗΠΑ η συμφωνία εκεχειρίας

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Μαλαισία την Κυριακή για να ξεκινήσει την πρώτη του περιοδεία στην περιοχή κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ στο διάδρομο προσγείωσης και παρακολούθησε την υπογραφή της ειρηνευτικής δήλωσης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις στη Μαλαισία και αργότερα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Νωρίτερα, ο Ντοναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One, είχε πει ότι ελπίζει οι συνομιλίες με τον Σι να οδηγήσουν σε «μια ολοκληρωμένη συμφωνία».

Η συνάντηση Τραμπ – Σι θα είναι η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Οι δύο έχουν μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές φέτος και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι άμεσες συνομιλίες είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση ζητημάτων όπως οι δασμοί, οι περιορισμοί στις εξαγωγές, οι αγροτικές αγορές, η διακίνηση φαιντανύλης, τα γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης όπως η Ταϊβάν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συμφωνία με Μαλαισία για κρίσιμα ορυκτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ υπέγραψαν την Κυριακή μια εμπορική συμφωνία και ένα σύμφωνο για κρίσιμα ορυκτά, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει το εμπόριο σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία και να ανταποκριθεί στις δυσκολιες πρόσβασης στα ορυκτά που σχεδόν κυριαρχεί η Κίνα.

Η Μαλαισία «θα τροποποιήσει τους δασμούς και τους μη δασμολογικούς φραγμούς της, και σκοπεύουμε να αυξήσουμε σημαντικά το εμπόριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ κατά την υπογραφή της συμφωνίας στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ, προσθέτοντας ότι αναμένει οι τομείς της γεωργίας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών να επωφεληθούν από τη συμφωνία.