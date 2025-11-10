Μεγάλο σκάνδαλο προέκυψε στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Μετά από απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολη διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση έξι Τούρκων διαιτητών που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της TFF, οι έξι διαιτητές που προφυλακίστηκαν εκτελούσαν καθήκοντα βοηθών διαιτητών στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία.

Αυτό μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) έχει βάλει στο στόχαστρό της περισσότερους από 1000 ποδοσφαιριστές όλων των επαγγελματικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την κλήση ενώπιον του πειθαρχικού της συμβουλίου 1.024 ποδοσφαιριστών που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες.

Ένας διαιτητής είχε τοποθετήσει στοιχήματα 18.227 φορές και 42 διαιτητές είχαν στοιχηματίσει σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες ο καθένας. Άλλοι βρέθηκαν να έχουν στοιχηματίσει μόνο μία φορά.

«Λουκέτο» για δύο εβδομάδες, τι ισχύει για την πρώτη κατηγορία

Τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, όπου αγωνίζονται πάνω από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες, ανεστάλησαν για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η TFF, η οποία θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη (11/11).

Είκοσι επτά από τους ύποπτους παίκτες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, ανάμεσά τους και ο διεθνής Τούρκος αμυντικός της Γαλατασαράι, Ερέν Ελμαλί. Στις 27 Οκτωβρίου, έρευνα της TFF σε 571 διαιτητές των επαγγελματικών κατηγοριών είχε αποκαλύψει ότι 152 εξ αυτών, μεταξύ των οποίων 22 της πρώτης κατηγορίας, «στοιχημάτιζαν ενεργά» σε αγώνες.

Αρνούνται κάθε εμπλοκή

Την ίδια ώρα πολλοί από τους κατηγορούμενους αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι διαιτητές υποστήριξαν ότι κανείς δεν είχε στοιχηματίσει ποτέ σε αγώνα που διηύθυνε ο ίδιος, ενώ ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι οι στοιχηματικές τους δραστηριότητες ανάγονταν στην εποχή που ήταν ακόμη ερασιτέχνες διαιτητές.

Την ίδια ώρα πολλοί ποδοσφαιριστές τονίζουν ότι δεν έχουν στοιχηματίσει παράνομα. Χαρακτηριστικά ο Ερέν Ελμαλί αναφέρει ότι η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται το όνομά του έγινε πριν από πέντε χρόνια και στοιχημάτισε για άλλον.