Ερωτας και συγκίνηση στο Καλλιμάρμαρο στον τερματισμό του Μαραθωνίου.

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν προσφέρει μόνο συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές, αλλά και αξέχαστες προσωπικές εμπειρίες.

Στον τερματισμό των 10 χιλιομέτρων, μέσα στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο και σε ένα φορτισμένο από συγκίνηση κλίμα, ένας δρομέας γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του και της έκανε πρόταση γάμου.

Η απάντηση ήταν θετική και το πολυπόθητο «ναι» σφράγισε μια μοναδική στιγμή, η οποία καταγράφηκε ζωντανά από τις κάμερες της ΕΡΤ, χαρίζοντας μια εικόνα που θα μείνει αξέχαστη σε όλους τους παρευρισκόμενους.