Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08. Είναι η δεύτερη φορά που τερματίζει πρώτος στην καριέρα του.

Δεύτερος έκοψε το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23 και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης.

