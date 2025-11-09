Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08. Είναι η δεύτερη φορά που τερματίζει πρώτος στην καριέρα του.
Δεύτερος έκοψε το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23 και τρίτος ο περσινός νικητής Χαράλαμπος Πιτσώλης.
Η πρώτη του δήλωση
Δείτε τον τερματισμό του Παναγιώτη Καραΐσκου
Πρώτος ο Καραϊσκος για 2η φορά – Αποθέωση στο Καλλιμάρμαρο
Ο Έλληνας αθλητής που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη θριάμβευσε και κατέκτησε την πρώτη θέση έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Κωνσταντίνο Σταμούλη και τον τρίτο και περσινό νικητή Χαράλαμπο Πιτσώλη.
Ο Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά από έναν σπουδαίο αγώνα, όπου μπήκε στο Καλλιμάρμαρο μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο.
Τα ρεκόρ, οι διακρίσεις
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πετρούπολη της Αττικής.
Μικρός ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής και ασχολήθηκε με το τζούντο. Ξεκίνησε το στίβο αργά, το 2013 και μέσω του αθλητισμού κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό του σε ναρκωτικές ουσίες.
Στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους Έλληνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων.
Έχει δώσει πολλές διαλέξεις και βοηθά με όλες του τις δυνάμεις στην επανένταξη ανθρώπων ευάλωτων στις καταχρήσεις.
Τα ρεκόρ
- Ημιμαραθώνιος: 1:06.38 Αθήνα 10/3/2024
- Μαραθώνιος: 2:17.58 Αμπουνιάνο 11/4/2021
Οι διακρίσεις
- 2024 – 56ος 1:08.52 Ημιμαραθώνιος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
- 2018 – 50ός 2:25.37 Μαραθώνιος, Βερολίνο 12/8/2018