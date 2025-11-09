Τάξη στο άναρχο τοπίο των μετακινήσεων με μικρά ηλεκτρικά οχήματα, όπως είναι τα πατίνια, επιχειρεί να βάλει η δημοτική Αρχή της Αθήνας.

Η εικόνα που παρουσιάζουν μεγάλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πρωτεύουσας, την τελευταία πενταετία, με παρατημένα πατίνια σε δρόμους και πεζοδρόμια, δημιουργώντας επιπλέον εμπόδια στην διέλευση των πεζών, αλλά και κινδύνους, ωθεί τη δημοτική Αρχή της Αθήνας να θέσει κανόνες για την κυκλοφορία αυτών των οικονομικών, οικολογικών και ευέλικτων οχημάτων.

Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Πολλές δημοτικές Αρχές έχουν λάβει μέτρα, μετά και τις έντονες διαμαρτυρίες πολιτών, με πρώτη στην Ευρώπη τη δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό, η οποία προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2023, κατόπιν δημοψηφίσματος, στην απαγόρευση των διαμοιραζόμενων ενοικιαζόμενων, και όχι των ιδιόκτητων, ηλεκτρικών πατινιών, εντός των ορίων της γαλλικής πρωτεύουσας. Ακολούθησε η Μαδρίτη, μετά από έντονες διαμαρτυρίες για επικίνδυνη οδήγηση, με τον δήμαρχο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ – Αλμέιδα να δηλώνει ότι «η ασφάλεια των κατοίκων της Μαδρίτης είναι δική μας προτεραιότητα», ενώ η Πράγα, από τον Ιανουάριο του ’26, θα απαγορεύσει πλήρως την ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών, μετά τις αυξανόμενες καταγγελίες για χάος στα πεζοδρόμια και τα πάρκα της πόλης. Μέτρα έχουν ήδη ληφθεί στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και, από το 2020, στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες των πολιτών και δη των κατοίκων του κέντρου, αλλά και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλες μεγάλες πόλεις, η δημοτική Αρχή της Αθήνας συνέταξε έναν κανονισμό τον οποίο έθεσε σε διαβούλευση. Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει στις 20 Νοεμβρίου, προκειμένου, αν εγκριθεί, να εφαρμοστεί από το νέο έτος.

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, το σχέδιο περιλαμβάνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών σε αρκετούς δρόμους και πεζοδρόμους του Δήμου Αθηναίων, κυρίως όπου σημειώνεται μεγάλη κίνηση.

«Η διαβούλευση έδειξε ότι έχουμε βρει τη “χρυσή τομή”. Δεν πάμε ούτε σε καθολική απαγόρευση, ούτε όμως και στην άλλη πλευρά, δηλαδή την κυκλοφορία χωρίς κανόνες. Επειδή όμως, συχνά γίνονται διεθνείς συγκρίσεις ως προς τη ρύθμιση των ΕΠΗΟ (σ.σ. Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα) ας σημειώσουμε ότι άλλες πόλεις διαθέτουν αφενός ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων που έχει δώσει ώθηση στην μικροκινητικότητα προς όφελος της πόλης, αφετέρου μια εύρωστη Αυτοδιοίκηση με θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια, που μπορεί να επεξεργάζεται και επιβάλλει μια αποτελεσματική ρυθμιστική πολιτική στον δημόσιο χώρο», δήλωσε στο ΒΗΜΑ, σημειώνοντας ότι σε αντίθεση με το Παρίσι και άλλες πόλεις, στην Ελλάδα τα ΕΠΗΟ αδειοδοτούνται ως προϊόντα από το αρμόδιο υπουργείο και όχι από τους Δήμους.

Στάθμευση σε 1.574 θέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο, αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρικά πατίνια υπολογίζονται σε περισσότερα από 4.000. Για τη στάθμευσή τους έχουν επιλεγεί 1.574 θέσεις σε 124 προκαθορισμένες ζώνες.

«Αυτός είναι ο χώρος στάθμευσης. Αν οι εταιρείες θέλουν να νοικιάσουν ιδιωτικούς χώρους για τη στάθμευση των πατινιών, μπορούν να το κάνουν», λέει η κυρία Ευαγγελίδου, σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αστυνομία θα επιτηρεί την εφαρμογή του κανονισμού και θα επιβάλλει πρόστιμα σε εταιρείες και χρήστες, που δεν θα ακολουθούν τους κανόνες.

Πλήρης απαγόρευση και στάθμευση

Ο κανονισμός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση και στάθμευση σε χώρους με πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει για την περιοχή της Ακρόπολης, του αρχαιολογικού χώρου του Ναού του Ολυμπίου Διός, το Λόφο Αρδηττού και το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Λόφο του Λυκαβηττού, την Ακαδημία Πλάτωνος, τον Εθνικό Κήπο, το Πάρκο της Σχολής Ευελπίδων, το Πάρκο Γουδή, τα Άλση Προμπονά, Παγκρατίου και Ιλισίων, τους Λόφους Στρέφη, Παπανδρεϊκά, Αγίου Ιωάννη Κυνηγού, Λαμπράκη, Κοίλης και Κολωνού, την περιοχή Αλεπότρυπα και αυτή του σχολικού συγκροτήματος Γκράβα.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται η διέλευση οδηγών με πατίνι και από τέσσερις ακόμη δρόμους, και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Ερμού (από πλατεία Συντάγματος έως Αιόλου), στον πεζόδρομο της Αιόλου (από Ερμού έως Σοφοκλέους), στη Λ. Αλεξάνδρας (από Λ. Κηφισίας / Βασ. Σοφίας έως Πατησίων) και στη Λ. Βασιλίσσης Ολγας (από Λ. Βασ. Κωνσταντίνου / Αρδητού έως Λ. Βασ. Αμαλίας).

Σε ποια άλλα σημεία απαγορεύεται η στάθμευση

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δήμου, η στάση και η στάθμευση ΕΠΗΟ που κινούνται εντός κατοικημένων περιοχών απαγορεύονται:

– Πάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε μέτρα απ’ αυτές.

– Σε απόσταση μικρότερη από 12 μέτρα από στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

– Σε εισόδους και εξόδους κόμβων.

– Σε σιδηροδρομικές και τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ κοντά σε αυτές.

– Σε απόσταση μικρότερη από 20 μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και 12 μέτρα από πινακίδες STOP ή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας.

– Σε διαχωριστικές νησίδες και ασφαλείας.

– Σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες.

– Σε ράμπες αναπήρων, οδηγούς τυφλών και σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

– Σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά.

– Στις εισόδους που προορίζονται για μεταφορά ασθενών.

– Σε χώρους στάθμευσης TAXI.

– Στις εισόδους και εξόδους πεζοδρόμων.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση που οι εταιρείες εκμίσθωσης ΕΠΗΟ δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση απομάκρυνσης των οχημάτων τους που σταθμεύουν εκτός των καθορισμένων χώρων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, τα οχήματα θα απομακρύνονται από τη Δημοτική Αστυνομία με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν ψηφιακά για τις επιτρεπόμενες θέσεις στάθμευσης μέσα στην εφαρμογή, όπως και να τηρούν τις παραχωρημένες ζώνες και να απομακρύνουν, άμεσα, εγκαταλελειμμένα οχήματα. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης, προβλέπονται πρόστιμα ακόμη και ανάκληση της άδειας λειτουργίας.