Η επίθεση κυβερνητικών στελεχών στον δήμαρχο Αθηναίων δεν έχει τελειωμό. Μετά το Γηροκομείο Αθηνών και το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση και Εργασία», η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ξαναβγάζουν τα ξίφη τους αυτή τη φορά για τα… ηλεκτρικά πατίνια.

Με επιστολή της προς τον δήμαρχο Αθηναίων, η υπουργός ζητεί τον καθορισμό σαφών κανόνων για τη χρήση και τη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η προσβασιμότητα των πολιτών, και δη των ατόμων με αναπηρία. Απαντώντας στην υπουργό ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης και την καλεί να απευθυνθεί «… πρωτίστως προς τα αρμόδια υπουργεία».

Η επιστολή στην υπουργό

Ειδικότερα αναφέρει στην επιστολή του τα ακόλουθα:

– Τα πατίνια λειτουργούν ελεύθερα, βάσει νομοθεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται άδεια από τον Δήμο.

– Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έχει καθορίσει τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας των ΕΠΗΟ (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα), και η Δημοτική Αστυνομία αστυνομεύει την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

– Η δυνατότητα των Δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ΕΠΗΟ είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συνεπώς, η είσοδος των παρόχων στην αγορά χωρίς προηγούμενη χωροθέτηση ή συνεργασία με την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) αποτελεί κεντρική κρατική επιλογή που υιοθετεί το μοντέλο «ελεύθερης κίνησης».

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τα πατίνια

Τέλος, ο κ. Δούκας ενημερώνει την υπουργό ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει εκπονήσει σχετική μελέτη και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις για την τιμολόγηση και την ακριβή οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης. Σκοπός της Κανονιστικής Απόφασης – αναφέρει στην επιστολή του – είναι η βέλτιστη ρύθμισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των ΕΠΗΟ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια πεζών και οδηγών και να διατηρηθεί η απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από όλους τους πολίτες. Ειδικότερα – σημειώνει – στο τελικό σχέδιο της προτεινόμενης απόφασης περιλαμβάνονται κανόνες κίνησης και στάθμευσης, υποχρεώσεις για τους οδηγούς, ειδικές διατάξεις για τις εταιρείες εκμίσθωσης ΕΠΗΟ (συμπεριλαμβανομένου των όρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τη μαζική στάθμευση ΕΠΗΟ), καθώς και διοικητικές κυρώσεις που επισύρονται σε περιπτώσεις παραβάσεων, πάντα σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.