Πλησιάζει η ημέρα για το επίδομα των 250 ευρώ που θα λάβουν οι περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι από τον ΕΦΚΑ. Υπογραμμίζεται ότι το εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ θα καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mega News Weekend» του Mega News, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος, ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία για την πληρωμή του επιδόματος κλείδωσε για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Όπως επεσήμανε ο ίδιος οι δικαιούχοι θα βλέπουν κάθε Νοέμβριο το συγκεκριμένο ποσό να μπαίνει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν απο την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Τα κριτήρια για το επίδομα των 250 ευρώ

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.