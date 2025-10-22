Την κινητοποίηση των Αρχών στη Σερβία προκάλεσε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από τη Βουλή στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα άτομο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή στην κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μια σύλληψη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε πυρκαγιά.