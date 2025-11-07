Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαίρεσης της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια συνάντησης του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και πολιτικό του σύμμαχο Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ «το εξετάζουμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο για τον ίδιο να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από αλλού», ενώ όπως πρόσθεσε: «Η ΕΕ πρέπει να σέβεται την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δεν έχει κάνει κανένα λάθος με τη μετανάστευση. Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει την μετανάστευση γιατί αν συνεχίσετε απλά δεν θα έχετε Ευρώπη πια. Πλημμυρίζουν την Ευρώπη με ανθρώπους από όλο τον κόσμο και η Ευρώπη γίνεται ένα διαφορετικό μέρος. Η Ευρώπη έχει κάνει τρομερά λάθη με τη μετανάστευση, η Ουγγαρία όχι. Για αυτό θα και ο Όρμπαν θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές».

Τραμπ: «Αν γίνει η συνάντηση με Πούτιν να γίνει στη Βουδαπέστη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και στην ακυρωμένη συνάντηση που θα είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Βουδαπέστη. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του παρουσία του Όρμπαν «συμφωνούμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον» και στη συνέχεια υποστήριξε πως: «Αν είναι να γίνει η συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν θα ήθελα αυτή να γίνει στη Βουδαπέστη. Η βασική μας διαφωνία με την Ρωσία είναι πως δεν θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του ο Βίκτορ Όρμπαν, ανοιχτά υποστήριξε ότι για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία φταίει ο μιλιταρισμός των Βρυξελλών (θέση που διακινεί η Μόσχα), ενώ υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο μόνο με ένα θαύμα.

Συμφωνία για συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια

Παράλληλα όμως με τα παραπάνω, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας και των ΗΠΑ, Πίτερ Σιγιάρτο και Μάρκο Ρούμπιο, υπέγραψαν διακυβερνητική συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Η συμφωνία σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς: την προμήθεια πυρηνικών καυσίμων, την ασφαλή αποθήκευση υλικών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και κοινά έργα για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR).

Για πρώτη φορά, οι ουγγρικές αρχές θα αγοράσουν αμερικανικό καύσιμο. Μέχρι πρότινος είχαν αποκλειστική συνεργασία με τη Ρωσία και την Rosatom στον πυρηνικό σταθμό Παξ.