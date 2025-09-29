Κατακόρυφα έχει ανέβει η ένταση μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου, καθώς η κυβέρνηση Όρμπαν δεν περιορίζεται πια να προσπαθεί να ματαιώσει κάθε κίνηση στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία ή να εκτροχιάσει την πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ, αλλά υιοθετεί ρητορική και πρακτική Μόσχας και ανοίγει αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Ζελένσκι.

Ο Όρμπαν πιέζει το Κίεβο καθώς οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να τον παρακάμψουν

Πιο συγκεκριμένα την ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με το Politico ξεκίνησε μια προσπάθεια για την προώθηση της «παγωμένης» -και εξαιτίας της αντίθεσης της Ουγγαρίας- αίτησης της Ουκρανίας για την ένταξη της στην ΕΕ ενόψει της άτυπης κρίσιμης συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη που αναμένεται αυτή την εβδομάδα, ο Όρμπαν επέλεξε να προχωρήσει σε κινήσεις με στόχο να πλήξει τις διμερείς σχέσεις, προχωρώντας πέρα από τα συνηθισμένα πλέον ουγγρικά βέταο για ό,τι έχει να κάνει με την Ουκρανία στα ευρωπαϊκά όργανα.

Όρμπαν: «Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος»

Έτσι, ο Όρμπαν αποφάσισε να απαντήσει με ρητορική Πούτιν στις κατηγορίες που διατύπωσε η ουκρανική κυβέρνηση κατά της Ουγγαρίας πως ουγγρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρασαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Όπως σημείωσε ο Βίκτορ Όρμπαν: «Το να έχουν διασχίσει ή όχι τα σύνορα δύο, τρία ή τέσσερα ουγγρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι το πρόβλημα. Τείνω να πιστέψω τον υπουργό Άμυνας Κρίστοφ Σαλάι-Μπομπρόβνιτσκι (σ.σ. ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες του Κιέβου). Αλλά έστω ότι πέταξαν μερικά μέτρα στη χώρα, και λοιπόν; Η Ουκρανία δεν είναι μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα, εμείς είμαστε που την κρατάμε στην επιφάνεια, συνεπώς δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν να είναι».

Τις παραπάνω δηλώσεις, τις έκανε σε podcast που παρουσιάζει ο εκπρόσωπος του κόμματος του, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το Κίεβο θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο για τα ρωσικά drones, γιατί αν η Δύση αποφάσιζε αύριο να μην δώσει ούτε ένα φιορίνι (σ.σ. το νόμισμα της Ουγγαρίας) η Ουκρανία θα κατέρρεε».

Παράλληλα η Βουδαπέστη ανακοίνωσε πως απέκλεισε την πρόσβαση σε 12 ουκρανικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στην επικράτεια της απαντώντας σε αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στον μήνα η κυβέρνηση Ζελένσκι λαμβάνοντας μέτρα στα πλαίσια της καταπολέμησης της διάδοσης της ρωσικής προπαγάνδας.

Ο Κόστα θα προσπαθήσει να κάνει τον Όρμπαν στην άκρη

Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου ο Αντόνιο Κόστα αναζητά υποστήριξη από τις πρωτεύουσες της ΕΕ για την απλοποίηση της διαδικασίας εισδοχής νέων μελών στην Ένωση, αλλά και για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με την πιθανή ένταξη τόσο της Ουκρανίας, όσο και της Μολδαβίας.

Η κίνηση Κόστα αποτελεί μια προσπάθεια παράκαμψης του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος χρησιμοποίησε το βέτο της χώρας του για να εμποδίσει την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ένωση. Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν από όλες τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ να δώσουν το πράσινο φως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ένταξης. Μολονότι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Ουγγαρία ενίσχυσε τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έχει σύνορα μήκους 140 χιλιομέτων με το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία αρνείται να βοηθήσει στρατιωτικά το Κίεβο, παραλύει τις διαπραγματεύσεις του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμποδίζει την υιοθέτηση κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας.