Αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μέσω συνέντευξης του το πρωί της Τρίτης (4/11) στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στα Βορίζια, έκανε λόγο για τις εν εξελίξει έρευνες που συμμετέχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), δηλώνοντας πως αποτελεί έκτακτη συνθήκη, γι’ αυτό και εστάλησαν δυνάμεις από την Αθήνα.

«Χρειάζονται πολλές δυνάμεις, χρειάζεται να τηρηθούν η τάξη και η ασφάλεια στον συγκεκριμένο χώρο. Χρειάζονται ικανοί αξιωματικοί και γενικότερα αστυνομικοί για τη σύνταξη των δικογραφιών. Χρειάζεται εμπειρία και ικανότητα, χρειάζεται συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές, συνεπώς ορθά βρίσκονται εκεί πολλές δυνάμεις και θα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα έως ότου αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Στην κριτική πως δεν αναπτύχθηκαν εγκαίρως δυνάμεις μετά την έκρηξη στο υπό κατασκευή σπίτι, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως αυτό που γνωρίζει είναι ότι αμέσως πήγε περιπολικό εκεί. «Είναι εύκολο να γίνει κριτική», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο»

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική, όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».

«Η παιδεία και η κουλτούρα» είναι κρίσιμη, τόνισε, αναφερόμενος και στα ποινικά μητρώα των εμπλεκόμενων. «Ας μη σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το ζήτημα με την Αστυνομία, η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις: η κουλτούρα και ο πολιτισμός όπως μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στις ορεινές περιοχές της Κρήτης, οι αντιλήψεις του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την επίλυση προβλημάτων».

Αναφορικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης στα Βορίζια, ο υπουργός σημείωσε ότι με πολύ επιμέλεια η τοπικές αρχές μαζί με το «ελληνικό FBI», διαμορφώνουν τη δικογραφία ώστε να συμπεριλάβει όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την υπόθεση και φαίνεται ότι είναι αρκετοί. «Φαίνεται ότι η αστυνομία διεισδύει μέσα από τις έρευνες και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων συμμέτοχων οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα», ανέφερε ο υπουργός.

«Θέλουμε ικανότερες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες»

Παράλληλα, στη συνέντευξή του, ο κ. Χρυσοχοϊδης προανήγγειλε μέτρα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας. «Θέλουμε ικανότερες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αυτό που κάνουμε τον τελευταίο καιρό και έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε σημαντικά την εγκληματικότητα και να έχει επιτυχίες η αστυνομία», είπε σχετικά.

Και συμπλήρωσε: «Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσω μια σειρά από πράγματα που αφορούν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την αστυνόμευση και ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας σε κάθε περιοχή και ο ρόλος της στην αντιμετώπιση και εξιχνίαση των εγκλημάτων».

Για τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη. Δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα, που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους π.χ. εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από έναν νόμιμο τρόπο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα, και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα, δυστυχώς πάρα πολλά, γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της. Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία, να δείτε ότι δυστυχώς θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας, όλη την Ευρώπη».