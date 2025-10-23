Εν αναμονή της επενδυτικής απόφασης από την ExxonMobil για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στα υπεράκτια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, είχαν νωρίτερα σήμερα συνάντηση εργασίας με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις, κ. Nikolaas Baeckelmans και τον γενικό διευθυντή του Γραφείου της MobilOil στην Ελλάδα, κ. Γεώργιο Πράσινο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ενεργειακό ενδιαφέρον της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρύτερα θέματα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, σε συνέχεια και των συναντήσεων με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill που είχαν ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου στο Gastech Forum του Μιλάνο.

Σημειώνεται ότι η ερευνητική δραστηριότητα στις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις επικεντρώνονται στην παρούσα φάση στις ώριμες περιοχές. Και αυτές είναι τα blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης». Ολα δείχνουν ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY θα λάβει την επενδυτική απόφαση για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις προς το τέλος της προβλεπόμενης σύμβασης, δηλαδή τη διετία 2026 – 2027.

Στενή συνεργασία με ΗΠΑ

Με στόχο τη θεμελίωση μίας ισχυρής διατλαντικής συμμαχίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. στον ενεργειακό τομέα και συγκεκριμένα στο LNG, ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Αμερικανός υπουργός Κρις Ράιτ συνδιοργανώνουν στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα την «6η Υπουργική Διάσκεψη P-TEC».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ξεδιπλώσει τη στρατηγική τους για απεξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο με την προώθηση του αμερικανικού LNG. Κομβικό ρόλο σε αυτό το σχέδιο διείσδυσης του LNG παίζει η Ελλάδα, όπως διεφάνη και από τις συναντήσεις που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου κατά την επίσκεψη στην Ελλάδα του «Τσάρου» της Ενέργειας των ΗΠΑ Ντάγκ Μπέργκαμ στην Ελλάδα.

Επικοινωνία με Ισραήλ

Νωρίτερα, σήμερα ο κ. Παπασταύρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, κ. Eli Cohen, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενεργειακού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επικοινωνία συμπίπτει χρονικά με την εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί στη Γάζα, αλλά και με τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -Κύπρου – Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Nexans, έβαλε τέλος στα σενάρια αμφισβήτησης γύρω από την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (GSI), λέγοντας με νόημα: «Το έργο δεν ακυρώνεται».

Μιλώντας με αναλυτές σε τηλεδιάσκεψη με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, ο κ. Julien Hueber, ξεκαθάρισε ότι για το έργο «υπάρχει μόνο σχέδιο Α, όχι σχέδιο Β».

Οπως είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Nexans, «εργαζόμαστε χέρι-χέρι με τον πελάτη μας. Έχουμε μια απολύτως συνεργατική προσέγγιση. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει σχέδιο Β, μόνο σχέδιο Α – να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον πελάτη μας για να το παραδώσουμε».

«Εξαιρετική σχέση» με ΑΔΜΗΕ

Ο ίδιος επέμεινε ότι η συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ παραμένει στενή και λειτουργική, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια διακοπής ή ακύρωσης του έργου. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η σχέση μας με τον ΑΔΜΗΕ είναι εξαιρετική, το έργο στηρίζεται και από την Ευρώπη, και δεν βλέπουμε κανέναν λόγο ανησυχίας».

Πηγή: ot.gr