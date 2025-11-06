Ολα τα πρόχειρα και επιπόλαια προγνωστικά για το υποτιθέμενο ειδύλλιο της Τουρκίας με την Ευρώπη πήγαν κουβά με την Εκθεση της Κομισιόν για την διεύρυνση (4/11).

Λίγες καλές κουβέντες και πολλές κατραπακιές. Από τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη έως την άμυνα.

Σε σημείο που η Αγκυρα κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ενωση για «μεροληπτική και αβάσιμη» έκθεση κι ότι υιοθετεί «τις νομικά αβάσιμες και μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων» (ανακοίνωση τουρκικού ΥΠΕΞ, 4/11).

Ακόμη και η συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που πολλοί προεξοφλούσαν ως δεδομένη προϋποθέτει κατά την Κομισιόν «πλήρη ευθυγράμμιση» με τους στόχους και τις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Αφού προηγουμένως η έκθεση είχε υπογραμμίσει ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και να κάνει φασαρία για την «αποστρατιωτικοποίηση των νησιών».

Επιμύθιο; Μπορεί να είναι Φράγκοι αλλά δεν είναι κουτόφραγκοι. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά τι είναι η Τουρκία. Καλύτερα από μερικούς δικούς μας.

Πού πήγαν όμως οι εγχώριοι και μη «αναλυτές» που χειροκροτούσαν το αναπότρεπτο της τουρκικής επιβολής και το αναπόφευκτο της τουρκικής ισχύος;

Αλλά έτσι είναι ανέκαθεν η τρέχουσα πολιτική μας αντίληψη. Πορεύεται με φαντάσματα, βεβαιότητες και ψευδαισθήσεις.

Το 1912, όταν ο διορατικός Βενιζέλος υπέγραφε την ελληνο-σερβική συμμαχία που επέτρεψε στην Ελλάδα να μπει στους Βαλκανικούς Πολέμους, οι ίδιοι κλαπατσίμπαλοι προέβλεπαν ότι η μικρή τότε Ελλάδα θα καταστραφεί.

«Πού πας ρε Καραμήτρο;».

Τη συνέχεια την ξέρουμε. Κι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να επεκτάθηκε και να ενισχύθηκε αλλά η πολιτική μας αντίληψη έμεινε περίπου ίδια. Κλυδωνίζεται συνεχώς ανάμεσα στον αυτο-θαυμασμό και την αυτο-ταπείνωση.

Πότε είμαστε οι πρώτοι και πότε οι τελευταίοι.

Αλλά είτε ως πρώτοι, είτε ως τελευταίοι, μια χαρά τα έχουμε καταφέρει έως τώρα. Η Ελλάδα μεγάλωσε, ψήλωσε κι είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρατία με ισχύ και αυτοπεποίθηση.

Προφανώς ούτε τον πόλεμο θα κηρύξουμε στην Τουρκία, ούτε θα της γυρίσουμε την πλάτη. Δεν νομίζω να υποστηρίζει κανείς κάτι τέτοιο.

Αλλά και κανείς δεν θα κατεβάσει τα χέρια επειδή ο Ερντογάν το παίζει σουλτάνος και οι δικοί του «την Αρτα φοβερίζουν».

Και η έκθεση της Κομισιόν τους δίνει την καλύτερη συμβουλή που μακάρι να ακολουθήσουν για να μην έχουμε παρατράγουδα.

Αν θέλουν να γίνουν Ευρώπη δεν έχουν παρά να προσπαθήσουν να μοιάσουν στην Ευρώπη, να λειτουργούν κατά την Ευρώπη και να σκέφτονται όπως η Ευρώπη.

Ολα τα άλλα θα ακολουθήσουν.