Η τρεις φορές υποψήφια για Οσκαρ Β ρόλου, ηθοποιός Νταϊάν Λαντ, που υπήρξε σύζυγος του ηθοποιού Μπρους Ντερν με τον οποίο απέκτησε την επίσης ηθοποιό Λόρα Ντερν, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η Λαντ που υποδύθηκε σε αρκετές ταινίες την μητέρα της Ντερν, κέρδισε τις υποψηφιότητές της για τις ταινίες “Η Αλίκη δεν μενει πια εδώ” (1974) του Μάρτιν Σκορσέζε, “Ατίθαση καρδιά” (1990) του Ντέιβιντ Λιντς και “Σκάνδαλο στη μικρή πόλη” (1991) της Μάρθα Κούλιτζ.

Γεννημένη στις 29 Νοεμβρίου 1935 στο Μεριντιέν του Μισισιπή, η Νταϊάν Λαντ σπούδασε υποκριτική στο Actors Studio της Νέας Υόρκης. Εκανε τα πρώτα βήματά της στο θέατρο και επί πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και του 1960 δούλεψε στην τηλεόραση κρατώντας μικρούς ρόλους σε σειρές όπως οι «Decoy», «Stanley», «Naked city», «Deadline», «Perry Mason» και «Ο φυγάς».

Στα sixties ωστόσο η Νταϊάν Λαντ άρχισε να δραστηριοποιείται περισσότερο στον κινηματογράφο παίζοντας μικρούς ρόλους σε ταινίες με μοτοσικλέτες που τότε ήταν της μόδας. Μάλιστα, στους «Αγγέλους της κολάσεως» (The wild angels), όπως και στα «Kαθάρματα της νύχτας» (Rebel rousers) συμπρωταγωνιστεί με τον Μπρους Ντερν (στην δεύτερη ρόλο έχει και ο Τζακ Νίκολσον).

Η Λαντ δεν υπήρξε ποτέ μεγάλη σταρ, ούτε πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου, ήταν όμως μια ηθοποιός που έχαιρε της εκτίμησης όλων και οι ρόλοι της στο σινεμά και την τηλεόραση ξεπερασαν τους 140.

Στη δεκαετία του 1970 συνεργάστηκε και πάλι με τον Νίκολσον στην «Τσάιναταουν» του Ρόμαν Πολάνσκι, ενώ στις πιο πρόσφατες δουλειές της θα βρούμε την ταινία «Joy» του Ντάρεν Αρονόφσκι και την σειρά «Ρέι Ντόνοβαν».