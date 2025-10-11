Σε ηλικία 79 ετών άφησε την τελευταία πνοή της η Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου. Τα αίτια θανάτου της ηθοποιού δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί.

Η Νταϊάν Κίτον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 χάρη στον ρόλο της Κέι στις δύο ταινίες «Ο Νονός» του Φράνσις Κόπολα αλλά και στις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Το μόνο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου που κέρδισε στην ζωή της ήταν για την ταινία «Ο νευρικός εραστής» (Annie Hall) του Αλεν, παραγωγής 1977. Μάλιστα, το επώνυμό της σε αυτήν την ταινία είναι Χολ όπως και το πραγματικό της επώνυμο, το οποίο άλλαξε σε Κίτον που ήταν το επώνυμο της μητέρας της.

Η αγάπη της Κίτον για το θέατρο

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 ως Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της φρόντιζε την ανατροφή των παιδιών. Η Κίτον άρχισε να παίζει σε θεατρικά έργα στο λύκειο και, αφού αποφοίτησε το 1964, το θέατρο την ακολούθησε και στο κολέγιο.

Χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να προσπαθήσει να βρει τον δρόμο της στο θέατρο. Ο λόγος για τον οποίο άλλαξε το επώνυμό της ήταν επειδή υπήρχε ήδη μια ηθοποιός Νταϊάν Χολ.

Αστέρι του Μπρόντγουεϊ

Μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της στο Μπρόντγουεϊ ήταν η παράσταση του Γούντι Άλεν «Play It Again, Sam», η οποία έκανε πρεμιέρα το 1969. Για την εκεί δουλειά της η Κίτον κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι ενώ αργότερα επανέλαβε τον ρόλο και στον κινηματογράφο στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Χέρμπερτ Ρος με συμπρωταγωνιστή τον Γούντι Αλεν.

Η σχέση με τον Γούντι Άλεν

Οι Αλεν και Κίτον ήταν ζευγάρι στην δεκαετία του 1980 και αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά χρόνια αργότερα, η Κίτον υπερασπίστηκε τον Άλεν μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση από την θετή του κόρη Ντίλαν Φάροου.

«Νομίζω ότι το πιο ευγενικό πράγμα που έχει γίνει ποτέ για μένα… είναι ότι με επέλεξαν για τον ρόλο στον “Νονό”» είχε δηλώσει σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξή της η ηθοποιός. «Δεν είχα καν διαβάσει το βιβλίο και δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία του. Απλώς πήγαινα σε μια ακόμη οντισιόν». Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Κίτον έπαιξε και στον «Νονό 3» επίσης του Κόπολα.

Οι διακρίσεις

Η μακρά καριέρα της Κίτον περιλαμβάνει επίσης ταινίες όπως οι «Κόκκινοι» του Γουόρεν Μπίτι, «Κλαμπ χωρισμένων γυναικών» του Χιου Γουίλσον και πολλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτη Νάνσι Μάγιερς, ανάμεσα στις οποίες και η ταινία «Κάλλιο αργά παρά αργότερα» (Something’s Gotta Give, 2004) η οποία χάρισε στον Κίτον άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ηταν η τέταρτή της καθώς προτάθηκε επίσης για τους «Κόκκινους» και το δράμα «Σταγόνες αγάπης», πάντα στην κατηγορία του Α’ ρόλου.