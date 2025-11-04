Καθώς η εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης βρίσκεται στην τελική ευθεία της κάλπης, η προσοχή είναι στραμμένη στο φαβορί, τον αντισυστημικό Δημοκρατικό Ζόραν Μαντάνι και στον βασικό αντίπαλό του, τον Άντριου Κουόμο, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος αν και προέρχεται επίσης από τους Δημοκρατικούς. Λίγοι ασχολούνται με τον τρίτο άνθρωπο αυτής της ιστορικής αναμέτρησης, τον Κέρτις Σλίουα που κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές με τη σημαία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και είναι το πρόσωπο κλειδί, στο βαθμό που θα κόψει ψήφους από τον συστημικό Κουόμο.

Ο Κέρτις Σλίουα, 71 ετών, είναι ένας λαϊκιστής Ρεπουμπλικανός, υπέρμαχος του νόμου και της τάξης, όμως δεν ανήκει στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίον είναι στα μαχαίρια εδώ και πολλά χρόνια. Γέννημα θρέμμα της αμερικανικής μεγαλούπολης, που ήλθε στον κόσμο στο νότιο Μπρούκλιν, από Ιταλίδα μητέρα και Πολωνό πατέρα, ο Σλίουα αποτελεί καθρέφτη των αντιφάσεων, των συγκρούσεων και των συμμαχιών που συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό της πολυπολιτισμικής Νέας Υόρκης. Ο Σλίουα δεν τέλειωσε το γυμνάσιο και μοίραζε εφημερίδες (paperboy) όταν έσωσε ανθρώπους από φλεγόμενο κτίριο. Έγινε ο ήρωας της ημέρας, απέκτησε φήμη και μια πρόσκληση για περιήγηση στο Λευκό Οίκο.

Αυτόκλητος τιμωρός του εγκλήματος

Στα 23 του χρόνια ο Σλίουα, που ήταν διευθυντής νυχτερινής βάρδιας σε McDonald΄s στο νότιο Μπρονξ, συγκρότησε μια ομάδα «αυτοάμυνας» απέναντι στην εγκληματικότητα. Η ομάδα μετεξελίχθηκε το 1979 στην οργάνωση «Φύλακες Άγγελοι» (Guardian Angels) με εκατοντάδες «εθελοντές, άοπλους αλλά γνώστες των πολεμικών τεχνών» ενώ έχει σήμερα παραρτήματα σε περισσότερες από εκατό αμερικανικές πόλεις και στο εξωτερικό.

Οι περιπολίες των αυτόκλητων τιμωρών με τα κόκκινα μπερέ και μπλουζάκια στα νυχτερινά δρομολόγια του μετρό, στους σταθμούς, κατόπιν σε κακόφημες συνοικίες, υιοθετήθηκαν από τους δημάρχους Τζουλιάνι και Μπλούμπεργκ παρά τις καταγγελίες για ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον αστέγων, μεταναστών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Η οργάνωση αντικρούει τις κατηγορίες αναφέροντας ότι στα μέλη της περιλαμβάνονται εξαρχής Αφροαμερικανοί και Λατίνοι.

Ο Σλίουα παραδέχθηκε αργότερα ότι είχε «στήσει» περιστατικά «διάσωσης» πολιτών από τους Αγγέλους του, προκειμένου να κερδίσει δημοσιότητα. Στους υποστηρικτές της οργάνωσης περιλαμβανόταν ο Μάριο Κουόμο, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης επί μια δεκαετία και πατέρας του Άντριου Κουόμο, επίσης πρώην κυβερνήτη και νυν αντιπάλου του Σλίουα. Το 1992 ο αρχηγός των Αγγέλων επέζησε δολοφονικής απόπειρας που αποδόθηκε στον Τζον Γκότι, αρχηγό της μαφιόζικης φαμίλιας Γκαμπίνο.

Παράλληλα με τη διεύθυνση της οργάνωσής του ο Σλίουα υπήρξε επί τρεις δεκαετίες ένας από τους πιο δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σχολιαστές της Νέας Υόρκης, κατακεραυνώνοντας με ακροδεξιά ρητορική τους «πολιτικάντηδες», δηλαδή κυρίως τους Δημοκρατικούς που έχουν το πάνω χέρι στην πόλη. Στις δημοτικές εκλογές του 2021 ο Κέρτις Σλίουα κατέβηκε με τη σημαία του Ρεμπουπλικανικού Κόμματος και πήρε μόλις 27,7% (312.000 ψήφους) ενώ ο Δημοκρατικός Έρικ Άνταμς έλαβε 77% (753.000 ψήφους).

Πιέσεις από πολιτικούς και επιχειρηματίες

Κατά την τωρινή προεκλογική εκστρατεία ο Σλίουα δεν έλαβε την παραμικρή δημόσια στήριξη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν ψήφισε τον Τραμπ το 2016, ούτε πέρυσι. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ο Σλίουα απέρριψε τις πιέσεις επιχειρηματιών να αποσυρθεί από την κούρσα ώστε να ωφεληθεί ο Κουόμο και να ηττηθεί ο «κομμουνιστής» Μαμντάνι.

«Καλά θα κάνει ο Κουόμο να κατέβει από το άλογό του. Όποιος θέλει ψήφους πρέπει να βγει στο δρόμο, να τις κερδίσει από τον κόσμο», είπε ο Σλίουα στηλιτεύοντας παράλληλα την ανικανότητα του απερχόμενου δημάρχου Άνταμς να αντιμετωπίσει προβλήματα τις καθημερινότητας όπως το καθάρισμα των υπονόμων και την μάστιγα των αρουραίων. Ο ίδιος έχει κάνει σημαία της εκστρατείας του τη στήριξη του έργου της αστυνομίας καθώς και τα φιλοζωϊκά αισθήματά του, ειδικά απέναντι στις γάτες. Λέει ότι ο δήμος θα πρέπει να γεμίσει με αδέσποτες γάτες τη Νέα Υόρκη για να λύσει το πρόβλημα με τα ποντίκια, να προσλάβει περισσότερους αστυνομικούς για να πατάξει το έγκλημα. Όσο για τα πιο σύνθετα προβλήματα, ο Σλίουα δηλώνει ότι μπορεί να μην έχει κατάλληλες γνώσεις, διαθέτει όμως πλούσια εμπειρία και είναι πρόθυμος να ακούσει τις συμβουλές των ειδικών.

Η παρέμβαση Τραμπ

Τι θα συνέβαινε όμως αν το όνομα του Κέρτις Σλίουα δεν υπήρχε στο ψηφοδέλτιο; Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας AtlasIntel που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από τις σημερινές κάλπες, ο Κουόμο θα κέρδιζε με 49,7% τον Μαμντάνι που θα έπαιρνε 44,1%. Στην ίδια δημοσκόπηση, που δημοσίευσε η εφημερίδα New York Post, ο Κουόμο κλείνει την ψαλίδα αλλά χάνει 39,4 – 43,9% από τον Μαμντάνι ενώ ο Σλίουα πέφτει στο 15,5%. Το περασμένο Σάββατο η κυλιόμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας έδινε 40,6% στον Μαμντάνι, 34% στον Κουόμο και 24,1% στον Σλίουα.

Η υποχώρηση των ποσοστών του Σλίουα και το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο σημειώθηκε μετά από τη συνέντευξη του Τραμπ την Κυριακή, που άφησε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο στα κρύα του λουτρού. «Δεν είμαι θαυμαστής του Κουόμο, όμως μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, θα επιλέξω τον κακό Δημοκρατικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και για όσους δεν έλαβαν το μήνυμα ή έκαναν πως δεν το κατάλαβαν ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα λίγες ώρες πριν ανοίξει η κάλπη. «Είτε σας αρέσει ο Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε άλλη επιλογή, πρέπει να τον ψηφίσετε. Η ψήφος στον Κέρτις Σλίουα είναι ψήφος στον Μαμντάνι», έγραψε ο Τραμπ.