Με τις εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου δημάρχου της Νέας Υόρκης, να απέχουν ελάχιστες ημέρες και την διαδικασία πρόωρης ψηφοφορίας να βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι την Κυριακή, οι υποψήφιοι προσπαθούν να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους τους και να κερδίσουν τους αναποφάσιστους. Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος υποψήφιος των Δημοκρατικών, Ζόχραν Μαμντάνι, εμφανίζεται ακόμα και σήμερα να είναι το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές και να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, ο βασικός του αντίπαλος, ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης -που έχασε τις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την υποψηφιότητα και κατεβαίνει ως ανεξάρτητος- Άντριου Κουόμο ανεβάζει τα ποσοστά του.

Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το προβάδισμα του Ζόχραν Μαμντάνι μειώνεται λίγο, καθώς τόσο ο Κουόμο, όσο και ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σλίβα κερδίζουν έδαφος. Μάλιστα ο Κουόμο με αφορμή το Haloween απηύθυνε ένα «τρομακτικό» μήνυμα προς τους ψηφοφόρους του Σλίβα, φοβερίζοντας τους ότι θα κερδίσει ο Μαμντάνι, αν αυτοί ψηφίσουν τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο κι όχι τον ίδιο.

Βέβαια σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν το προβάδισμα του Μαμντάνι παραμένει σημαντικό και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα είναι αυτός που θα κερδίσει το βράδυ της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την δημοσκόπηση Hill/Emerson, που έληξε στις 28 Οκτωβρίου, το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα ψήφιζε τον Μαμντάνι, σε σύγκριση με μόλις 25% που θα ψήφιζε Κουόμο και 21% που θα ψήφιζε τον Σλίβα. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το βασικό ζήτημα για το 30% των ψηφοφόρων είναι οι απειλές για τη δημοκρατία, για το 25% η οικονομία και για το 14% η προσιτή τιμή της στέγασης.

Σύμφωνα με μια άλλη δημοσκόπηση της Marist, που έληξε στις 28 Οκτωβρίου, το 48% θα ψηφίσει Μαμντάνι, το 32% Κουόμο και το 16% Σλίβα, ενώ το 3% αναποφάσιστο. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι το 66% των πιθανών ψηφοφόρων πιστεύουν ότι τα πράγματα στη Νέα Υόρκη πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 31% πιστεύει ότι κινούνται προς τη σωστή.

Δημοσκόπηση της Quinnipiac που έληξε στις 27 Οκτωβρίου, καταγράφει προβάδισμα Μαμντάνι με 43% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, έναντι 33% του Κουόμο και 14% του Σλίβα. Σε αυτήν το 6% είναι αναποφάσιστοι, ενώ το 3% αρνήθηκε να απαντήσει.

Το RealClearPolling, το οποίο περιλαμβάνει τον μέσο όρο άνω των 10 διαφορετικών δημοσκοπήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω, δείχνει ότι ο Mamdani προηγείται με 46,0% υποστήριξη, ενώ ακολουθούν ο Κουόμο με 30,5% και ο Σλίβα με 16,6%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 6,9%.

Το Decision Desk ΗQ καταγράφει προβάδισμα Μαμντάνι με 45,7%, έναντι 30,8% του Κουόμο και 16,5% του Σλίβα (αναποφάσιστοι στο 7%), ενώ το Race to the WH δίνει 46,6% στον Μαμντάνι, 30,4% στον Κουόμο και 16,3% στον Σλίβα (αναποφάσιστοι στο 6,7%)