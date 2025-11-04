Τα οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι Αρχές για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 23χρονου και τον τραυματισμό δύο ακόμη ατόμων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πίσω από τη συμπλοκή υπάρχουν οπαδικά κίνητρα, καθώς κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας».

Όπως σημείωσε, «φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν οκτώ άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, ενώ αναμένεται να συλληφθούν και οι δύο τραυματίες — ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πέντε. Τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί».

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι «οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον 23χρονο και πώς προέκυψαν οι υπόλοιποι τραυματισμοί, καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανένα αιχμηρό αντικείμενο στο σημείο».

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χαλκίδας.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Λιλαντίων, όταν ομάδα περίπου οκτώ ατόμων φέρεται να διαπληκτίστηκε, πιθανότατα για οπαδικούς λόγους σύμφωνα με το eviazoom.gr. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος δέχθηκε θανάσιμη μαχαιριά. Το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και κατέληξε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν και αποχώρησαν χωρίς να δώσουν κατάθεση.

Λίγο αργότερα, σε κοντινή απόσταση από την Πλατεία Ελευθερίας, εντοπίστηκε ακόμη ένας τραυματίας, ο οποίος επίσης έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η Αστυνομία εκτιμά ότι το δεύτερο περιστατικό συνδέεται με το αρχικό επεισόδιο.

«Μαχαίρωσαν ένα παιδί για το τίποτα…»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο νοσοκομείο περιέγραψε στο evima.gr τις δραματικές στιγμές:

«Είμαι σε σοκ. Έφεραν ένα παιδί μαχαιρωμένο και το παράτησαν μπροστά μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα, για τα οπαδικά… Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Πώς φτάσαμε να σκοτώνουμε για ανοησίες; Μια μάνα και ένας πατέρας θρηνούν, κι εμείς μαζί τους. Ας ξυπνήσουμε, πριν χαθεί κι η τελευταία στάλα ανθρωπιάς».