Ένας 23χρονος έπεσε νεκρός χθες το βράδυ (3/11) στη Χαλκίδα μετά από καυγά που ξέσπασε, πιθανόν με οπαδικά κίνητρα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Λιλαντίων όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανάσιμη μαχαιριά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Λίγη ώρα μετά το αιματηρό περιστατικό εντοπίστηκε και δεύτερο νεαρό άτομο μαχαιρωμένο, σε κοντινή απόσταση από την Πλατεία Ελευθερίας. Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φέρεται να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι το δεύτερο περιστατικό πιθανότατα συνδέεται με το πρώτο.