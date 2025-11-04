Η τεχνολογία και οι εταιρείες πληροφορικής (όπως Profile, Performance Technologies, QNR, Ίλυδα) έδειξαν να συνεχίζουν να επωφελούνται από τη ροή κεφαλαίων προς ψηφιακές λύσεις και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων. Η ζήτηση για cloud υπηρεσίες, ασφάλεια δεδομένων και ψηφιακό μετασχηματισμό παραμένει έντονη.

Ο τουρισμός και οι μεταφορές, με εταιρείες όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η Αεροπορία Αιγαίου, «ιππεύουν» την ανοδική τάση στις διεθνείς αφίξεις και την τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η επιτυχής διαχείριση κόστους και η σταθερή ροή πελατών δημιουργούν βάσεις για ενισχυμένα αποτελέσματα.

Στον κατασκευαστικό χώρο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η AKTOR Group, η AVAX και άλλοι όμιλοι δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ανάγκη έργων υποδομής, ενεργειακών επενδύσεων και βιώσιμων δομών. Τα περιθώρια όμως ασφυκτιούν όταν οι τιμές των υλικών και η ενεργειακή δαπάνη ανεβαίνουν.

Οι τράπεζες, με την κατεύθυνση προς αύξηση της πιστοδοτικής δραστηριότητας και την καλύτερη αξιολόγηση του ρίσκου, έχουν δυνατότητα να επωφεληθούν καθώς η οικονομία συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των λειτουργικών εξόδων θα είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της δυναμικής.

Από την άλλη, οι εταιρείες ενέργειας και διυλιστηρίων (όπως Motor Oil, HelleniQ Energy) αντιμετώπισαν ισχυρές πιέσεις από το κόστος καυσίμων, τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Η αποσύνδεσή τους από σταθερές πηγές εσόδων και η ευαισθησία σε διεθνείς τάσεις καθιστούν τη σταθεροποίηση δύσκολη.

Στη βιομηχανία, ο κλάδος του χάλυβα και των μετάλλων (Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Αφοί Κορδέλλου) εμφανίζει μικρή ανάκαμψη, αλλά οι υψηλές τιμές πρώτων υλών και η παγκόσμια ζήτηση παίζουν καταλυτικό ρόλο. Εταιρείες όπως η Τιτάν, λόγω φύσης της δραστηριότητας, αντιμετώπισαν συγκυριακές πιέσεις και χαμηλότερη κερδοφορία σε σχέση με τις φετινές απαιτήσεις της αγοράς.