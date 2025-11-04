Είναι σπάνιες γενικά οι επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια στο Βερολίνο. Ίσως επειδή μετά την οικονομική κρίση η Ελλάδα έχει μπει στο μυαλό Γερμανών πολιτικών ως μια κανονικότητα, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει έρθει στη ζωή πολλών Ελλήνων. Ίσως πάλι επειδή ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας στα τακτικά συμβούλια της ΕΕ ή σε άλλα διεθνή φόρα διευκολύνει την επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα μετακίνηση στη χώρα του συνομιλητή. Αλλά παρουσία 4 Ελλήνων υπουργών σε ένα μήνα στη γερμανική πρωτεύουσα είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ακόμη και στην περίοδο θερμής φάσης της ευρωκρίσης.

Δευτερογενείς ροές καυτή πατάτα

Την αυλαία ανοίγει στις 04.11 ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Θα συναντήσει αργά το απόγευμα τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, από τη δεξιά άκρως συντηρητική Χριστιανική Ένωση, στο υπουργείο του οποίου εμπίπτουν τα θέματα μετανάστευσης. Η σκληρή γλώσσα στη μεταναστευτική πολιτική είναι μια γλώσσα που κατέχουν πολύ καλά οι δύο υπουργοί. Βέβαια ο κ. Πλεύρης θα κάνει χρήση μεταφραστή για να πείσει τον «φίλο Αλεξάντερ» στη δική του γλώσσα ότι η Ελλάδα, ως χώρα που έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στο προσφυγικό, δεν αντέχει δευτερογενείς επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία. Τον δρόμο άνοιξε πρόσφατη απόφαση-σταθμός του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Λειψίας σύμφωνα με την οποία νέοι, αρτιμελείς, μη ευάλωτοι άγαμοι άνδρες δεν απειλούνται με εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες τους στην παραοικονομία.

Ο κ. Πλεύρης δεν αναμένεται να κάνει δηλώσεις στους Έλληνες ανταποκριτές στο Βερολίνο. Ούτε αναμένεται κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών. “Θα είναι μια εμπιστευτική συνάντηση” είπε στο χθεσινό μπρίφινγκ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείο Εσωτερικών. Πάντως οι απελάσεις παράτυπων μεταναστών πίσω στην Ελλάδα, ως πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ, δεν ξεπερνούν τις 25 από αρχές του χρόνου. Αναμένεται να συζητηθεί και η λειτουργία πιλοτικού προγράμματος επιστροφής 500 ασυλούχων, που θα ξεκινούσε τον περασμένο Ιανουάριο.

Ελληνογερμανική συνεργασία

Στις 5 Νοεμβρίου την σκυτάλη παραλαμβάνει η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που θα έχει συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό της Γκέζα Αντρέας φον Γκάιρ. Θα θέσουν επί τάπητος όλο το πλέγμα στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, από Τουρκία μέχρι Ουκρανία και ΝΑΤΟ, και φυσικά την ελληνογερμανική συνεργασία. Πρόκειται για διάλογο που θεσμοθετήθηκε το 2016, όταν υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας ήταν οι κ.κ. Κοτζιάς και Στάϊνμάιερ και τώρα επικαιροποιείται με τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανικών κομμάτων και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μερτς. Στην υπουργική ομάδα προστίθεται την επομένη 6 Νοεμβρίου ο έτερος υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος και λόγω αρμοδιότητος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, τις επενδύσεις, τα ενεργειακά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πιερρακάκης με Κλινγκμπάιλ

Τις επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων κλείνει – εκτός απροόπτου – στις 24.11 ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του Λαρς Κλινγκμπάιλ. Από καιρό τέτοιες συναντήσεις έχουν σταματήσει να έχουν την «δραματικότητα» αντιστοίχων από την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης, όταν ο Βαρουφάκης έδινε μαθήματα πολιτικής οικονομίας στον μακαρίτη πλέον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τους τότε ομολόγους του από την ΕΕ. Το τι πίστευε για τον Βαρουφάκη ο Σόιμπλε το περιγράφει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο στα απομνημονεύματά του.

Πιερρακάκης και Κλινγκμπάιλ συνεννοούνται μια χαρά. Ενίοτε και να ζηλεύει η γερμανική πλευρά που ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα τρέχει πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ο Πιερρακάκης θα βρεθεί στο Βερολίνο για 2η φορά σε λίγες ημέρες. Είχε ξανάρθει με αφορμή τον Παγκόσμιο Διάλογο του Βερολίνου 2025, όπου σε πάνελ αναφέρθηκε στις νέες ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία.

Την αυλαία θα άνοιγε χθες 3.11 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά λόγω κωλύματός του εκπροσωπήθηκε από τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου και τη διπλωματική σύμβουλο του υπουργού κα Σοφία Σταματέλλη. Επρόκειτο για το 8ο συνέδριο των Φίλων της Βιομηχανίας που διοργάνωσε η υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας Κατερίνα Ράιχε σε επίπεδο ομολόγων της από την ΕΕ. Παρών και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ. Από τα βασικά θέματα της συνάντησης και άμεση προτεραιότητα της Επιτροπής ήταν το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εν μέσω γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων από Κίνα και ΗΠΑ. Για να το επιτύχει θα πρέπει αφενός να απογαλακτιστεί από εξαρτήσεις τύπου κινεζικές σπάνιες γαίες, αφετέρου, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να απλουστεύσει τη νομοθεσία. Στο συνέδριο ψηφίστηκε κοινή δήλωση, η λεγόμενη Διακήρυξη του Βερολίνου.

Η ατζέντα δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά εικάζεται ότι θα θιγούν θέματα προώθησης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα αμυντικής βιομηχανίας. Οι δύο χώρες, όχι στο βαθμό που γίνεται με τη Γαλλία, διατηρούν πολύχρονους δεσμούς με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Το περασμένο Ιούλιο για πχ. η μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία της Γερμανίας, η TKMS, πρώην ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 4 ελληνικών υποβρυχίων τύπου HDW Class 214, ενώ η θωράκιση των Leopard που διαθέτει σε μεγάλο αριθμό και η Ελλάδα γίνεται στον όμιλο EODH.