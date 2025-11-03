Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία και πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο λαϊκιστής Αντρέι Μπάμπις, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τα ακροδεξιά κόμματα Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD) και τους δεξιούς Αυτοκινητιστές (Motoristé sobě).

Ο συνασπισμός θα κατέχει 108 από τις 200 έδρες στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου. Το Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών 2011 (ANO) του Μπάμπις κατέχει 80 έδρες, το SPD 15 και οι Αυτοκινητιστές 13.

Μετά από την σημερινή εξέλιξη, ο πρόεδρος της Τσεχίας θα πρέπει να διορίσει άμεσα τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς που προτείνει ο πρωθυπουργός, ενώ θα ακολουθήσει και διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση από το Κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.

Προς κυβέρνηση Μπάμπις παρά τις ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων

Ο Μπάμπις δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας του γεωργικού τομέα, προκαλεί αναταραχή στις Βρυξέλλες, καθώς μια διακυβέρνηση Μπάμπις θα ενισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις ακραία λαϊκιστικές δυνάμεις.

Παρά το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του εκφράζουν ερωτηματικά για μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε περίπτωση που λάβει την πρωθυπουργία, ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ του έδωσε ετνολή σχηματισμού κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα, κάτι που ευρέως θεωρείται ως ένα αποφασιστικό βήμα για να είναι αυτός επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Μπάμπις και το δεξιό λαϊκιστικό κίνημά του, ANO, είναι πιθανώς το λιγότερο ακραίο κόμμα σε μια μελλοντική κυβέρνηση αν αυτή αποτελείται από τα κόμματα που υπέγραψαν την συμφωνία. Μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ των ΑΝΟ, SPD και MS, είναι βέβαιο ότι θα εκτροχιάσει τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων σε θέματα όπως η μετανάστευση και το κλίμα, ενώ με την προσθήκη των Αυτοκινητιστών θα αγωνιστεί και ενάντια στην κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.