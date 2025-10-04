Ο δεξιός λαϊκιστής Αντρέι Μπάμπις αλλά και δισεκατομμυριούχος και το κόμμα του ANO προηγούνται στις εκλογές στην Τσεχία, με καταμετρημένο το 90% των ψήφων, συγκεντρώνοντας το 35%, έναντι 22% της κυβερνώσας κεντροδεξιάς συμμαχίας Spolu του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα.

Η συμμετοχή άγγιξε το 68%, το υψηλότερο από το 1998. Η παράταξη STAN ακολουθεί με 10%, ενώ το ακροδεξιό, ευρωσκεπτικιστικό SPD βρίσκεται στο 8%. Έκπληξη των εκλογών αποτελεί το νέο κόμμα Motorists for Themselves, που μπαίνει στη Βουλή με 7%. Αντιθέτως, το ακροαριστερό Stačilo! πιθανότατα δεν περνά το όριο.



Η ανησυχία για τη στήριξη της Ουκρανίας

Αν ο Μπάμπις, πρώην πρωθυπουργός, συγκεντρώσει αρκετές έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα ενισχύσει το λαϊκιστικό, αντι-μεταναστευτικό στρατόπεδο στην Ευρώπη και υπάρχουν ανησυχίες πως θα περιορίσει τη στήριξη της Τσεχίας προς την Ουκρανία.

Ο Μπάμπις, που ηγήθηκε μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης την περίοδο 2017–2021, έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι το ANO δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, οπότε το «κλειδί» για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από την πορεία των υπόλοιπων κομμάτων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, έξι κόμματα αναμένεται να εξασφαλίσουν έδρες στην 200μελή Κάτω Βουλή, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης από τον Μπάμπις και το κόμμα του.

Ο πρώην πρωθυπουργός, που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για σύγκρουση συμφερόντων και λαϊκιστική ρητορική, αναμένεται να επιχειρήσει διαπραγματεύσεις για κυβερνητικό συνασπισμό, σε ένα κοινοβουλευτικό τοπίο που παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο.

Οι πιθανότεροι κυβερνητικοί εταίροι

Καθώς έχει αποκλείσει τη συνεργασία με οποιοδήποτε από τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση από τις εκλογές του 2021, στους πιθανούς εταίρους του περιλαμβάνονται δύο μικρότεροι συνασπισμοί κομμάτων που υποστηρίζουν την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, κάτι που ο ίδιος δεν φαίνεται να επιθυμεί. Ένας άλλος πιθανός σύμμαχος, μια δεξιά ομάδα που αυτοαποκαλείται «Αυτοκινητιστές» και υποστηρίζεται από τον πρώην ευρωσκεπτικιστή πρόεδρο Βάτσλαβ Κλάους, η οποία έχει ορκιστεί να απορρίψει τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ε.Ε.

Πέρυσι, ο Μπάμπις, σε μια σημαντική μετατόπιση από την φιλελεύθερη ομάδα Renew στην οποία ανήκε προηγουμένως, ίδρυσε μαζί με τον Όρμπαν, τη συμμαχία «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ασκεί κριτική στις πολιτικές της Ε.Ε. για τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή και υποστηρίζει την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας των χωρών-μελών.

Η φιλορωσική στάση του Μπάμπις και η δική του απάντηση

Ο πρώην πρωθυπουργός, που έδωσε μια σκληρή μάχη κατά την προεκλογική εκστρατεία με υποσχέσεις για αύξηση των μισθών, τόνωση της ανάπτυξης και μείωση της βοήθειας για την Ουκρανία, αρνείται ότι συμμερίζεται τη φιλορωσική στάση πολλών μελών της Συμμαχίας των «Πατριωτών», ωστόσο σχεδιάζει να τερματίσει μια τσεχική πρωτοβουλία για την προμήθεια εκατομμυρίων βλημάτων πυροβολικού στο καθεστώς του Κιέβου, ενώ διαφωνεί και με την αύξηση των αμυντικών δαπανών που απαιτεί το ΝΑΤΟ.

Ο Μπάμπις αποτελεί μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα από τότε που εμφανίστηκε στην τσεχική πολιτική σκηνή το 2013. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος πριν από την «Βελούδινη Επανάσταση» του 1989 που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς στην τότε Τσεχοσλοβακία, έχει συγκριθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη σε μια υπόθεση που αφορά επιδοτήσεις της Ε.Ε., χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει -όπως όλα δείχνουν- τη δημοφιλία του.