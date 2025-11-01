Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο απολογισμός του μακελειού που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το οποίο ακολούθησε τη χθεσινή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Το χρονικό του μακελειού

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί, όταν βγήκαν όπλα στα Βορίζια και οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν βροχή. Οι σφαίρες έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, αλλά και στο φαράγγι της περιοχής.

Επίσημα, μια γυναίκα περίπου 57 ετών είναι νεκρή στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και ένας άνδρας 39 ετών στο Βενιζέλειο. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας τραυματίας, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και έτσι οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Πλέον, το έχουν αποκλείσει και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν καλάσνικοφ και άλλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη μάχη.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της αστυνομίας στο νησί.

Στην Κρήτη οι αρχηγοί ΕΛΑΣ και FBI

Στα Βορίζα αναμένονται τις επόμενες ώρες ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI μετά τα τραγικά γεγονότα με τους δύο νεκρούς.

Για το αιματοκύλισμα, αναφέρει το patris.gr, έχει ενημερωθεί και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα στελέχη της τοπικής ΕΛ.ΑΣ.

Ο αρχηγός θα ενημερωθεί από κοντά για τα όσα έχουν διαδραματιστεί στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, ενώ μια ομάδα ΕΚΑΜ θα είναι μόνιμα στο χωριό.

Τα επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ

Παράλληλα, επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στα Βορίζα της Κρήτης καταγγέλλουν αστυνομικές πηγές στο patris.gr. Σύμφωνα με πηγές όλοι γνώριζαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού όμως κανείς δε φρόντισε την ύπαρξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η παρουσία των οποίων θα είχε αποτρέψει ενδεχομένως το σημερινό αιματοκύλισμα.

Ποιος αποφάσισε να υπάρξει αυτή η αδράνεια, ρωτούν οι καταγγέλλοντες αστυνομικοί. Μία πληροφορία (που ακόμα ελέγχεται για την εγκυρότητα της), αναφέρει ότι μία γυναίκα από την πλευρά των θυμάτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο απευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς λέγοντας τους: «Δύο μέρες σας καλώ να έρθετε».

Και πριν ένα χρόνο είχαν «πέσει πυροβολισμοί»

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια ήταν για κάποιους αναμενόμενο, μετά και τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ των δύο οικογενειών τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, ένα χρόνο πριν είχαν και πάλι πέσει πυροβολισμοί μεταξύ μελών των δύο οικογενειών χωρίς ευτυχώς τότε να θρηνήσουμε θύματα.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής στο Patris.gr, από θαύμα δε θρηνήσαμε τότε θύματα και έγινε από τους ψυχραιμότερους προσπάθεια σασμού η οποία και επιτεύχθη για μικρό όμως χρονικό διάστημα.