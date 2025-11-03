Το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός από πυρά μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, λένε μαυροφορεμένοι συγγενείς και φίλοι του, οι οποίοι πριν από λίγο τον συνόδευσαν στην εκκλησία του χωριού, όπου ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, η κηδεία τελείται σε ανοιχτό κύκλο, γεγονός που αυξάνει την ένταση και την ανησυχία στην περιοχή. Τη σιωπή σπάει το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου. ««Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάω μ’ ακούς;» φωνάζει.



Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μέλη της οικογένειας που κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα υπέβαλαν αίτημα να παραστούν στην κηδεία, το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό.

Στο χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται ισχυρή αστυνομική παρουσία, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή, υπό τον φόβο αντιποίνων.

Αύριο, Τρίτη, στον Αλικιανό Χανίων, θα τελεστεί και η κηδεία της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Η σορός της μεταφέρθηκε στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν ως νοσηλεύτρια, προκειμένου να ταφεί εκεί.