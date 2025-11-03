Τεταμένη παραμένει και σήμερα Δευτέρα 3/11 η κατάσταση στα Βορίζια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αποτραπεί νέος γύρος βίας στην κηδεία του 39χρονου, που θα γίνει το μεσημέρι.

Βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη, με αυστηρούς ελέγχους όλη τη μέρα, κυρίως κατά την προσέλευση στην εξόδια ακολουθία. Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αντεκδίκησης».

Το κλίμα είναι βαρύ με τη μητέρα, την αδερφή και τα αδέρφια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να ξεσπούν σε μοιρολόι χθες το βράδυ όταν έφτασε η σορός στο σπίτι του. Σύμφωνα με τη νεκροψία στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σημειώνεται πως στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι, μία γυναίκα και δύο άνδρες. Ο 25χρονος χθες εισήχθη στο χειρουργείο για επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Χειρουργική κλινική. «Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή» ανέφερε στο patris ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης. Πρόκειται για έναν από τους πρωταγωνιστές του μακελειού καθώς έχει συλληφθεί και διώκεται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου Φανούρη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ο 30χρονος, ο οποίος επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, φέρει τραύματα στο χέρι ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι βελτιωμένη.

Η 53χρονη γυναίκα, αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας που βρήκε τραγικό θάνατο, αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

Η 26χρονη που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο έχει ελαφρύτερα τραύματα στο πόδι και εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της.

«Βρήκα την αδερφή μου κάτω»

Ο αδερφός της 56χρονης, που έπεσε νεκρή από τα διασταυρούμενα πυρά, μίλησε στο MEGA για όσα έγιναν και κατέληξαν στον θάνατο της γυναίκας.

«Δεν έπρεπε η Αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί. Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς, ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδερφή μου που την βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω από τα πυρά που έπεφταν» ανέφερε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδερφή μου», είπε.

Όπως είπε από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την Αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο. «Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», είπε.

«Φρούριο» το χωριό

Οι Αρχές έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις μεριές του χωριού, έχουν αποκλείσει τις εισόδους, ακινητοποιούν όλα τα αυτοκίνητα και κάνουν σωματικούς ελέγχους στους οδηγούς. Παράλληλα ψάχνουν και τα αυτοκίνητα καθώς ενδέχεται να υπάρξουν όπλα ή άλλο πολεμικό υλικό.

Η σορός του 39χρονου έφτασε στο σπίτι του περίπου στις 20:00 με συνοδεία συγγενικών προσώπων και οι Αρχές έψαξαν εξονυχιστικά όλα τα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν πάνω από 100.

Χθες μεταξύ άλλων, έγιναν και έφοδοι σε σπίτια εμπλεκόμενων προσώπων των δύο οικογενειών. Κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν χωρίς σειριακό αριθμό, πλήθος φυσιγγίων και μαχαίρια.

Τα σχολεία σήμερα και αύριο είναι κλειστά.

«Χτενίζουν» τις ορεινές περιοχές

Οι έρευνες των Αρχών έχουν στραφεί στις ορεινές περιοχές γύρω από το χωριό. Το φαράγγι, σπηλιές και άλλα δύσβατα σημεία βρίσκονται στο στόχαστρο των αστυνομικών, οι οποίοι αναζητούν τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και συγκεκριμένα, τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός την περασμένη Παρασκευή και τα δύο αδέρφια του ηλικίας 19 και 29 ετών. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως οι νεαροί έχουν καταφύγει σε -κοντινά στο χωριό- άλλα δυσπρόσιτα ορεινά σημεία, με της έρευνες πλέον να εστιάζουν και στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών, που ακόμα δεν έχει βρεθεί σύμφωνα με το creta24.

Οι βαλλιστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στον αριθμό των όπλων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μακελειό.

Δήμαρχος Ηρακλείου: Ως εδώ!

Κρητική στους Κρητικούς ασκεί ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αφορμή το περιστατικό με τους δύο νεκρούς. Όπως επισημαίνει η Κρήτη δεν τελεί υπό κάποιο ειδικό καθεστώς, αλλά αποτελεί μέρος της ελληνικής επικράτειας στην οποία ισχύουν οι νόμοι.

Ο κ. Καλοκαιρινός βροντοφωνάζει «ως εδώ» λέγοντας ότι «η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται.

Η ανάρτηση

«Αν και κανείς μας δεν πρέπει να αισθάνεται καλά όταν το αποκρουστικό πρόσωπο της ανομίας και της αυτοδικίας προβάλλει ξανά στο νησί μας. Πότε θα ξεριζώσουμε τη βία που φωλιάζει σε τόσες ψυχές στις τοπικές κοινωνίες μας; Νοοτροπίες και συμπεριφορές που έρχονται από ένα μακρινό παρελθόν, ριζωμένες ακόμα, έτοιμες να εκδηλωθούν σπάζοντας το εύθραυστο κέλυφος ενός εκσυγχρονισμού;

Εμείς οι Κρητικοί, ως Κρητικοί, χρειαζόμαστε λιγότερο αυτοθαυμασμό και λιγότερο αυτοέπαινο. Πρέπει να γίνουμε πιο ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και μεταξύ μας, με τον συλλογικό μας εαυτό. Να πράξουμε ώστε η εξειδανικευμένη αυτοεικόνα να πάψει να χρησιμεύει ως άλλοθι για την ενδημική εγκληματικότητα που εξακολουθεί να στηρίζεται στην εκτεταμένη παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Κρήτη δεν τελεί υπό ειδικό καθεστώς, είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας στην οποία ισχύουν οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρώτοι εμείς πρέπει να πούμε «Ως εδώ!». Όχι απλώς να το πούμε και να το φωνάζουμε. Να το πιστέψουμε βαθιά. Να το κάνουμε πράξη. Με σθένος και χωρίς φόβο. Η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται».