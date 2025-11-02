Αποστολή στα Βορίζια, Γιάννης Ρήγος

Σε μία σύλληψη και μία προσαγωγή υπόπτου για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια προχώρησε σήμερα η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δύο άτομα από τις εμπλεκόμενες οικογένειες της βεντέτας.

Στις εφόδους που κάνει η ΕΚΑΜ σε σπίτια του χωριού βρέθηκε και μία αδήλωτη καραμπίνα, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να βρεθούν όσοι εμπλέκονται στο χθεσινό αιματοκύλισμα, που οδήγησε στον θάνατο τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε ανήλικων παιδιών και μία 56χρονη γυναίκα.

Ανατροπή με τον θάνατο της 56χρονης

Ανατροπή προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη φονική συμπλοκή. Αρχικά τα πρώτα στοιχεία έκαναν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό και απέδιδαν τον θάνατό της σε ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει, σύμφωνα με το neakriti, ότι η άτυχη γυναίκα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο προκάλεσε ρήξη πνευμόνων και σπονδυλικής στήλης.

Στο πιστοποιητικό θανάτου της αναφέρεται ως αιτία θανάτου «βολή από πυροβόλο όπλο».

Αναβλήθηκε η κηδεία του 39χρονου

Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας η κηδεία του 39χρονου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα και αναμένεται να γίνει αύριο Δευτέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το σώμα του 39χρονου μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και σήμερα στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή. Η οικογένεια του 39χρονου, η οποία μόλις χθες βάπτισε τα τρία από τα πέντε παιδιά του, ζητά να παραλάβει τη σορό για να τον αποχαιρετήσει στο σπίτι του.

Δημογλίδου: Συνεχίζονται οι έρευνες

Στα Βορίζια βρίσκεται και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή -10- κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί -8-. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» είπε.

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων στα σχολεία

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής, μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φαιστού και τα στελέχη της εκπαίδευσης της περιοχής, ώστε να συντονιστεί άμεσα η αποστολή της επιστημονικής ομάδας υποστήριξης.

Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άνοιξε πυρ ο 39χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, την αρχή στους πυροβολισμούς φέρεται να έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα.

Η έκρηξη σε υπό κατασκευή κατοικία σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους. Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Τι λέει συγγενής της μίας οικογένειας

«Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές» είπε μιλώντας στο MEGA συγγενής της μίας οικογένειας.

«Με το που έγινε αυτό, άρχισε μία συμπλοκή αλληλοκατηγοριών, μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή και ξαφνικά θεωρήθηκε πολύ βαρύ και άρχισαν πυροβολισμοί. Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά» πρόσθεσε.

«Δεν ήθελαν εκεί στη γειτονιά τους να πάρουν το σπίτι»

Στην εκπομπή μίλησε και ένας κάτοικος της περιοχής.

«Αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται. Στη σημερινή εποχή πάει πολλά χρόνια πίσω με αυτή τη βεντέτα και δεν είναι σωστό να ανατινάξουν και το σπίτι. Ήταν λάθος. Δεν μας έχουνε πει τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και όπως ήρθαν τα πράγματα δεν πάει κανείς στο χωριό να μάθει λεπτομέρειες. Δεν ήθελαν εκεί στη γειτονιά τους να πάρουν το σπίτι αυτό η άλλη οικογένεια. Δεν ήθελαν να αγοράσουν σπίτι κοντά σε αυτούς. Δεν ήταν άνθρωπος που διατηρούσε βεντέτα (ο 39χρονος). Δεν ήταν τέτοια άτομα. Τα επεισόδια που έκαναν τώρα, δεν είχαν και πολλή σχέση με τα παλιά που έγιναν στο χωριό».