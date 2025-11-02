Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μέτρα για τη λειψυδρία και οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ήταν μερικές από τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές» ανέφερε μεταξύ άλλων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η φροντίδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα της πολιτείας, πάντα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Το νέο πλαίσιο αποδοχών για περίπου 76.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025. Οι αυξήσεις υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, στα 145 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία» είπε για τις αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Είναι ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για να ενισχύσουμε τις υδροδοτικές υποδομές σε όλη τη χώρα, να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα, να περιορίσουμε τη σπατάλη και να αξιοποιήσουμε ξανά το νερό που σήμερα χάνεται» είπε για το σχέδιο της κυβέρνησης για τη λειψυδρία.