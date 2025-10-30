Τη διαβεβαίωση ότι η εταιρεία Cognitera AE επιχειρεί αυτόνομα στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα -εν προκειμένω στον αγροτικό κόσμο- έδωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο κ. Σπύρος Καραμπλιάνης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας κατά την περίοδο 2020-2024.

Ουδεμία σύμπραξη

Η επισήμανση αυτή εκ μέρους του κ. Καραμπλιάνη είχε νόημα από τη στιγμή που δέχθηκε ουκ ολίγες ερωτήσεις για τη σχέση της Cognitera με άλλες εταιρείες του χώρου, ενώ δέχθηκε και σειρά ερωτήσεων για τη σχέση της με τη Neuropublic. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλος, η απάντηση ήταν πως η εταιρεία έχει από κοινού αναλάβει συγκεκριμένο έργο με τη Neuropublic και πιο συγκεκριμένα αυτό που φέρει τίτλο, «Ανάπτυξη και προσαρμογή απαιτούμενων πληροφορικών συστημάτων και διασυνδέσεων που θα υποστηρίξουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027».

Παράλληλα, από τον κ. Καραμπλιάνη επισημάνθηκε ότι η Cognitera δεν έχει καμία μετοχική ή στρατηγική σύμπραξη με ανταγωνίστριες εταιρείες. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ανέδειξε την τεχνολογική συμβολή της Cognitera AE στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με την μετάβασή τους στο gov.gr κατά τα έτη 2022 και 2023.

Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Για την ίδια περίοδο όπου η Cognitera είχε αναλάβει την τεχνολογική υποστήριξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υλοποιηθούν πληρωμές για τα έτη 2022 και 2023, τόνισε ότι δεν προέκυψε συστημική, οργανωμένη μεταφορά πόρων από τους πραγματικούς δικαιούχους σε «εικονικούς» και για πρώτη φορά, δεν χρειάστηκε γραμμική μείωση των ιστορικών δικαιωμάτων των δικαιούχων, υπέρ του αποθέματος.

Ενδιαφέρον έχουν τα όσα είπε για τη διοίκηση Μπαμπασίδη και για τη δικαστική διένεξη της εταιρείας με τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα ο κ. Καραμπλιάνης αναφέρθηκε στη μήνυση που έχει κατατεθεί από την Cognitera εις βάρος του κ. Μπαμπασίδη, που βασίζεται στο γεγονός ότι η εταιρεία παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, κάτι που με τη σειρά του οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών.

Ευθύνες

Ο κ. Καραμπλιάνης επέρριψε ευθύνες τόσο στη διοίκηση του Οργανισμού όσο και σ΄εκείνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με το θέμα της ανυπαρξίας ελέγχων, τις διασταυρώσεις στοιχείων και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ανέφερε, δε, ότι η δική του εταιρεία δεν «έβλεπε» πρόσωπα όταν είχε αναλάβει το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, αλλά ανώνυμα δεδομένα.

Τέλος, ενημέρωσε την Επιτροπή για την μήνυση που έχει προβεί κατά του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 κου Μπαμπασίδη, και την σχετική ενημέρωση που έχει ήδη κάνει προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Σε ό,τι αφορά για τη δικαστική διένεξη με τη Neuropublic σημείωσε ότι στην Cognitera δεν έχει φτάσει κάποιο χαρτί και πως ενημερώθηκε σχετικά χθες από την κατάθεση της επικεφαλής της εταιρείας, Ρόζας Γαργαλάκου, στην εξεταστική.