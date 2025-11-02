Η προσθήκη πρακτικών αυτοφροντίδας στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί προφανώς να κάνει θαύματα για τη διάθεσή σας και την ψυχική σας υγεία. Όμως μερικές φορές, αυτό που πραγματικά χρειάζεστε είναι να απαλλαγείτε από συνήθειες που μπορεί διακριτικά να σας εξαντλούν, παρά με το να προσθέσετε νέες.

Οι θεραπευτές λένε ότι μια σειρά από καθημερινές συμπεριφορές — όπως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε την ολοκλήρωση των εργασιών σας και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους — μπορούν να υπονομεύσουν την ψυχική σας υγεία.

Εξαιτίας του πόσο ριζωμένες μπορεί να είναι αυτές οι συνήθειες, ίσως να μην συνειδητοποιείτε ότι «υπονομεύουν» τη διάθεσή σας ή σας κάνουν να νιώθετε άσχημα.

Ποιες είναι άραγε οι πιο συνηθισμένες καθημερινές συνήθειες που καλό θα ήταν να εγκαταλείψουμε για χάρη της ψυχικής μας υγείας.

Περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας επικεντρωμένοι στις σκέψεις σας και όχι στην πραγματικότητα

«Είναι απολύτως φυσιολογικό να σκέφτεστε (ή να ανησυχείτε ή να αγχώνεστε) για πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν ή που μπορεί να συμβούν στο μέλλον», λέει η ψυχολόγος Elisabeth Morray. Φυσικά, θα αφιερώσετε ψυχική ενέργεια για να αξιολογήσετε κάτι που συνέβη σε παρελθόντα χρόνο.

Ο αναστοχασμός μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε από τα λάθη του παρελθόντος, όμως πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι πόσο χρόνο αφιερώνετε στις σκέψεις αυτές.

«Αυτή η ψυχική ”φασαρία” σας απομακρύνει από το παρόν και σας εμποδίζει να βιώσετε πλήρως αυτό που πραγματικά σας συμβαίνει», επισημαίνει η Morray.

«Το να εστιάζετε στο παρελθόν συνδέεται με την κατάθλιψη, ενώ το να εστιάζετε στο μέλλον συνδέεται με το άγχος», λέει η Rebecca Hendrix, ψυχοθεραπεύτρια.

«Όταν το μυαλό σας είναι κολλημένο στο παρελθόν, συχνά καταλήγετε να κάνετε ό,τι κάνατε τότε», λέει η Morray, κάτι που μπορεί να μην είναι η πιο παραγωγική οδός.

«Και όταν οι σκέψεις σας επικεντρώνονται στο μέλλον, μπορεί να ενεργείτε με τρόπους που επικεντρώνονται σε κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα», εξηγεί. Αντί να λέτε «Η ζωή μου είναι χάλια», μπορείτε να πείτε «Έχω τη σκέψη ότι η ζωή μου είναι χάλια», προτείνει η Morray.

Φαίνεται σαν μια μικρή αλλαγή, αλλά το να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι αυτό είναι απλώς μια σκέψη και όχι μια αμετάβλητη πραγματικότητα μπορεί να σας βοηθήσει να την αμφισβητήσετε καλύτερα ή να την αφήσετε να φύγει.

Χρησιμοποιείτε τις αρνητικές συνέπειες ως κίνητρο

Αν έχετε πει ποτέ στον εαυτό σας «Δεν θα φάω μεσημεριανό μέχρι να τελειώσω αυτό που κάνω», έχετε υποκύψει σε αυτή την κακή συνήθεια, η οποία μπορεί να μοιάζει με αυτοπειθαρχία, αλλά έχει ως ψυχολογικό αποτέλεσμα να τιμωρείτε άσκοπα τον εαυτό σας, όπως εξηγεί η Lisette Sanchez, ψυχολόγος.

Όταν δεν κάνετε κάτι με συγκεκριμένο τρόπο ή σε συγκεκριμένη ώρα, «δεν έχετε πρόβλημα και δεν χρειάζεται να τιμωρείτε τον εαυτό σας», τονίζει.

«Είστε ενήλικος με ελεύθερη βούληση και μπορείτε να δημιουργήσετε άλλα συστήματα που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα πράγματα».

Ακόμη και η χρήση της υπόσχεσης μιας ανταμοιβής ως κίνητρο μπορεί να είναι «επικίνδυνη». Με την πάροδο του χρόνου, κινδυνεύετε να ενισχύσετε την εσφαλμένη αντίληψη ότι αξίζετε μόνο καλά πράγματα όταν καταφέρνετε να φέρετε εις πέρας τα δύσκολα.

Συγκρίνετε (διαρκώς) τον εαυτό σας με τους άλλους

Πιθανότατα γνωρίζετε ότι δεν βγαίνει τίποτα καλό από το να χρησιμοποιείτε τις επιτυχίες (ή τις αποτυχίες) των άλλων ως μέτρο σύγκρισης για τις δικές σας.

Ωστόσο, είναι ανθρώπινο να αξιολογείτε τη θέση σας σε σχέση με τους άλλους. «Προσπαθούμε συνεχώς να καταλάβουμε: “Είμαι καλύτερος;” “Είμαι χειρότερος;” “Είμαι πιο έξυπνος;”», λέει η Morray. «Αν αφιερώσετε λίγο χρόνο να παρατηρήσετε τον εαυτό σας να αντιδρά σε άλλους ανθρώπους, θα δείτε πόσο γρήγορα παρασύρεστε σε αξιολογήσεις και κρίσεις».

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές —και επικίνδυνο— στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι άνθρωποι τείνουν να μοιράζονται μόνο τα καλύτερα στιγμιότυπα της ζωής τους.

«Συγκρίνετε τα παρασκήνια της ζωής σας με τα προσκήνια της ζωής των άλλων», επισημαίνει. Και συμπληρώνει: «Πιθανότατα, δεν θα καταφέρετε να σταματήσετε εντελώς αυτή τη συμπεριφορά, για αυτό και μπορεί να είναι χρήσιμο, αρχικά, να την επισημαίνετε στον εαυτό σας χωρίς να την κρίνετε».

Διαγράφετε μια ολόκληρη μέρα επειδή συνέβη κάτι κακό

Οι μικρές ενοχλήσεις και οι αποτυχίες είναι πρακτικά μια καθημερινή πραγματικότητα για όλους. Χύνετε καφέ στο αγαπημένο σας πουκάμισο καθώς βιάζεστε να βγείτε από το σπίτι ή ένας συνάδελφος σας στέλνει ένα email με αδικαιολόγητο τόνο.

«Αν αυτά τα πράγματα συμβούν το πρωί, μπορεί να τα εκλάβετε ως αρνητικά προμήνυματα για το τι θα ακολουθήσει. Ξαφνικά αποδέχεστε ότι ακολουθεί μια απαίσια μέρα», αναφέρει η Lisette Sanchez.

Το πρόβλημα με το να αποδίδετε τόσο μεγάλη σημασία σε ένα ή δύο ατυχή γεγονότα είναι ότι πέφτετε στην παγίδα της προκατάληψης επιβεβαίωσης, τονίζει η Sanchez.

Αφού έχετε αποφασίσει ότι θα είναι μια κακή μέρα (ή εβδομάδα ή μήνας), «τώρα ψάχνετε όλους τους τρόπους για να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο», εξηγεί. Όποιος ψάχνει, βρίσκει.

Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τα συναισθήματα των άλλων

Το να νοιάζεστε για τους αγαπημένους σας (και την επίδρασή σας πάνω τους) και να συμπάσχετε με τα συναισθήματά τους είναι μια εξαιρετική συμπεριφορά για έναν φίλο, ένα μέλος της οικογένειας ή έναν σύντροφο.

«Είναι όμως διαφορετικό από το να επιτρέπετε στις ανησυχίες και τα συναισθήματά τους να καθορίζουν τις ενέργειές σας», λέει η Tracy Ross.

Το αν κάποιος άλλος θα απογοητευτεί, θα στεναχωρηθεί ή θα λυπηθεί για κάτι που κάνετε δεν πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας για το αν θα το κάνετε, επισημαίνει.

Όταν υιοθετείτε αυτό το είδος συμπεριφοράς που αποσκοπεί να ευχαριστήσετε τους άλλους, κινδυνεύετε να παραμελήσετε τα δικά σας συναισθήματα.

Να ξέρετε ότι το να ικανοποιείτε όλους γύρω σας δεν είναι δικό σας βάρος, ειδικά όταν παίρνετε μια απόφαση που σας φαίνεται σωστή.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε (και τι δεν θέλετε) σε μια δεδομένη κατάσταση (ειδικά αν έχετε συνηθίσει τόσο πολύ να ικανοποιείτε τους άλλους που νιώθετε αποσυνδεδεμένοι από τις προτιμήσεις σας).

Με πληροφορίες από SELF.