Παγκοσμίως γνωστό έγινε το μακελειό στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα. Το αιματηρό περιστατικό απασχόλησε όλα τα ξένα μέσα, που αναφερόμενα στη βεντέτα κάνουν λόγο για ένα έθιμο «υπόλειμμα μιας παλιάς κουλτούρας τιμής».

Το AP αναφέρεται στην οδύνη των κατοίκων στα Βορίζια, που δηλώνουν «σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι». «Η Κρήτη δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια» είπε τοπικός αξιωματούχος.

«Οι βεντέτες αποτελούν σπάνιο, αλλά υπαρκτό, υπόλειμμα μιας παλιάς κουλτούρας τιμής και αντεκδίκησης», γράφει το Reuters, αναφερόμενο στο χρόνιο πρόβλημα της Κρήτης.

Δημοσίευμα για το περιστατικό υπάρχει και στη Washington Post, που επίσης αναφέρεται στη βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Οι αιματηρές βεντέτες -που στην Ελλάδα ονομάζονται βεντέτες- εξακολουθούν να ξεσπούν περιστασιακά σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου οι παλιές οικογενειακές αντιπαλότητες εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις» λέει το Spiegel. Στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρεται η Daily Mail.