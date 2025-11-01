Αύριο, Κυριακή, θα λάβει χώρα η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε παιδιών, που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή ένοπλη συμπλοκή του Σαββάτου το πρωί.

Το χωριό παραμένει βυθισμένο στη σιωπή. Οι δρόμοι είναι έρημοι και οι κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ των γεγονότων, που μετέτρεψαν τα Βορίζια σε πεδίο μάχης.

Η τραγωδία, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Μια 55χρονη γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έχασε επίσης τη ζωή της, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς. Την οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου της θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Υπό τον φόβο αναζωπύρωσης της βεντέτας, οι αρχές έλαβαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι δύο νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται τόσο στην περιοχή για τις έρευνες όσο και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο.