Περπατούν κατά μήκος λασπωμένων δρόμων, ψάχνοντας στα συντρίμμια για τροφή. Άλλοι μπαίνουν σε κατεστραμμένα καταστήματα με την ελπίδα να βρουν εμφιαλωμένο νερό ή άλλες προμήθειες.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, οι κάτοικοι του Μπλακ Ρίβερ εξακολουθούν να αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν για να επιβιώσουν, ημέρες μετά το πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα, που μετέτρεψε αυτή τη λιμενική πόλη της Τζαμάικα σε επίκεντρο της καταστροφής που σάρωσε την Καραϊβική.

Οι κάτοικοι λένε ότι ζουν μέσα στο χάος εδώ και τρεις μέρες, από τότε που η Μελίσσα τους χτύπησε ως μία από τις πιο ισχυρές καταιγίδες κατηγορίας 5 που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή.

Οι σφοδροί άνεμοι και η καταιγίδα που σάρωσε την πόλη κατέστρεψαν σχεδόν τα πάντα, αφήνοντας τους δρόμους αδιάβατους και πίσω τους ένα μονοπάτι ερήμωσης. Οι κάτοικοι είναι όλο και πιο απελπισμένοι και απομονωμένοι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό.

Αναποδογυρισμένες βάρκες βρίσκονται στα πεζοδρόμια, κτίρια από τούβλα έχουν κοπεί στα δύο, τεράστια φύλλα μετάλλου είναι στριμμένα ανάμεσα σε κλαδιά δέντρων, οχήματα βρίσκονται διαλυμένα.

Οι μαρτυρίες

Κάτοικοι που μίλησαν στο BBC είπαν ότι δεν έχουν δει ακόμα φορτηγά βοήθειας στην περιοχή και περιέγραψαν πως τρώνε ό,τι τρόφιμα βρίσκουν ανάμεσα στα συντρίμμια στους δρόμους της παραλιακής πόλης, περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, Κίνγκστον.

Άλλοι μπήκαν σε κατεστραμμένα σούπερ μάρκετ, παίρνοντας ό,τι μπορούσαν. Κάποιοι, που ανέβηκαν σε μία μερικώς κατεστραμμένη αγορά, πέταγαν τρόφιμα και μπουκάλια νερό σε ανθρώπους από κάτω, που είχαν τα χέρια τεντωμένα.

«Πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι βρίσκουμε εδώ, στο δρόμο και στα μαγαζιά», εξήγησε ο Ντεμάρ Γουόκερ, καθισμένος σε μια σκιερή γωνιά για να ξεφύγει από τη ζέστη και την υγρασία που φτάνει το 80%. Είπε ότι αυτός και άλλοι αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στο σούπερ μάρκετ, του οποίου η στέγη είχε καταρρεύσει, και πήραν ό,τι μπορούσαν. Έριχναν νερό και τρόφιμα και σε άλλους που είχαν ανάγκη. «Δεν ήμασταν εγωιστές, έπρεπε να δώσουμε και στους άλλους», είπε.

Επιδρομή στα φαρμακεία

Κοντά εκεί, άλλοι είπαν στο BBC ότι ένα τοπικό φαρμακείο λεηλατήθηκε στο Μπλακ Ρίβερ, περιγράφοντας σκηνές αναρχίας, καθώς άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν κρατώντας χούφτες με φάρμακα και αλκοόλ.

«Είδα πράγματα σκεπασμένα με λάσπη να τα βγάζουν έξω», είπε ο Άλντουεϊν Τομλίνσον. «Στην αρχή νόμιζα πως το μαγαζί ήταν ακόμη ανοιχτό, αλλά μετά κατάλαβα. Άκουσα μια γυναίκα να λέει: “Χρειάζομαι αλκοόλ”. Τότε κατάλαβα ότι λεηλατούσαν και το φαρμακείο».

Λίγο πιο κάτω, μια γυναίκα πάνω σε ένα σωρό συντριμμιών περιέγραψε την κατάσταση ως «χάος, απόλυτο χάος. Καθόλου φαγητό. Καθόλου νερό. Δεν έχουμε πρόσβαση σε χρήματα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Καμία βοήθεια δεν έχει έρθει», πρόσθεσε η Σεγκούν Μπράχαμ.

Αγώνας για επιβίωση

Η επιβίωση είναι η κύρια ανησυχία για τους περισσότερους εδώ. Η άλλη είναι ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών. Οι αρχές της Τζαμάικα είπαν την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν πεθάνει, αριθμός που αυξήθηκε από τους 5 της προηγούμενης ημέρας. Άλλοι 30 πέθαναν στην γειτονική Αϊτή.

«Στην κοινότητά μου έχουμε νεκρά σώματα εκεί», είπε ο κ. Γουόκερ. Δεν έχει νέα από την οικογένειά του και δεν ξέρει αν επέζησαν. Μένει όπου μπορεί στο Μπλακ Ρίβερ, ενώ ο οκτάχρονος γιος του βρίσκεται στην επαρχία Γουέστμορλαντ. «Δεν υπάρχει τρόπος να φτάσω στην οικογένειά μου να δω αν είναι καλά», είπε, με τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα. Οι δρόμοι είναι αδιάβατοι, δεν υπάρχει σήμα κινητού, ούτε ηλεκτρισμός ή νερό.

«Ολόκληρη η πόλη του Μπλακ Ρίβερ είναι κατεστραμμένη», είπε ο δήμαρχος Ρίτσαρντ Σόλομον. Επισήμανε την απόγνωση των κατοίκων που λεηλατούν και είπε πως, αν και δεν το εγκρίνει, το κατανοεί. «Είναι μια λεπτή ισορροπία», είπε. «Κάποιοι παίρνουν ό,τι βρίσκουν από τα χαλάσματα, αλλά άλλοι γίνονται πιο βίαιοι, μπαίνοντας σε ξένες ιδιοκτησίες για να βρουν προμήθειες.»

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το 90% των σπιτιών έχει καταστραφεί, όπως και κρίσιμες υποδομές, το νοσοκομείο, το αστυνομικό τμήμα και ο πυροσβεστικός σταθμός.

«Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες αποκλεισμένες, περιοχές που μοιάζουν ισοπεδωμένες», είπε η υπουργός Πληροφοριών, Ντάνα Μόρις Ντίξον.

Οι προμήθειες βοήθειας φτάνουν πλέον στο κύριο αεροδρόμιο του Κίνγκστον, αλλά τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια παραμένουν εν μέρει εκτός λειτουργίας.

Οι οργανώσεις βοήθειας και ο στρατός μεταφέρουν προμήθειες οδικώς, αλλά πολλοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι, όπως στο Μπλακ Ρίβερ.

Η πόλη απέχει δύο ώρες από το Κίνγκστον, αλλά ο κύριος δρόμος είναι πλημμυρισμένος, κατεστραμμένος και μπλοκαρισμένος από αυτοκίνητα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ένας στόλος στρατιωτικών ελικοπτέρων πέταξε πάνω από το Μπλακ Ρίβερ. πολλοί ελπίζοντας πως έφερναν τις τόσο αναγκαίες προμήθειες. Ένοπλοι αξιωματικοί με πολυβόλα κατέβηκαν στους δρόμους, και σύντομα τα πλήθη που λεηλατούσαν το φαρμακείο και το σούπερ μάρκετ διαλύθηκαν. Ο δρόμος καθαρίστηκε από τα αυτοκίνητα.