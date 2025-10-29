Ο τυφώνας Μελίσσα, αφού έπληξε την Τζαμάικα, έφτασε σήμερα (29/10) στη στεριά στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας, ενώ προηγουμένως είχε υποβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 3, αναφέρει στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο τυφώνας βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με μέγιστη ταχύτητα 195 χιλιομέτρων την ώρα, διευκρίνισε η υπηρεσία πρόβλεψης κυκλώνων που εδρεύει στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Η Κούβα είχε κηρύξει «κατάσταση συναγερμού» σε έξι επαρχίες στο ανατολικό της τμήμα, ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες χαρακτήρισε τη χώρα «πληγείσα ζώνη».

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι ώρες για να διασχίσει τον ανατολικό παράκτιο άξονα της χώρας, πριν κατευθυνθεί προς τις Μπαχάμες και κοντά στη Βερμούδα.

Hurricane Melissa made landfall at 3:10 this morning over SE Cuba with top winds of 120 mph. It did so west of Guantanamo, near the town of Chivirico.

«Η Τζαμάικα έχει καταστραφεί»

Στην Τζαμάικα, όπου βρέθηκε η Μελίσσα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Περισσότεροι από 530.000 έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σπίτια και καταστήματα έχουν καταστραφεί, δέντρα έχουν πέσει. «Αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς ρεύμα και νερό. Οι λέξεις δεν μπορούν να το περιγράψουν, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο καταστροφική καταιγίδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε ο Chevaughn Brown στο Sky News.

Εικόνες από ττο αεροδρόμιο Sangster στο Montego Bay δείχνει μια σκεπή να έχει καταρρεύσει στην αίθουσα αναμονής, ενώ νερό ρέει κάτω από τα καθίσματα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα έχει «καταστραφεί» από τον τυφώνα Μελίσσα, αλλά υποσχέθηκε να ανακατασκευαστεί «ακόμα καλύτερα από πριν». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Andrew Holness ενθάρρυνε τους Τζαμαϊκανούς να παραμείνουν αισιόδοξοι.

«Ξέρω ότι πολλοί, ιδιαίτερα αυτοί στις πιο πληγείσες ενορίες, αισθάνονται απογοητευμένοι. Τα σπίτια σας μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί και οι κοινότητές σας και οι πόλεις σας δεν μοιάζουν πια όπως πριν. Ξέρω τον πόνο σας και νιώθω την απώλειά σας. Κινούμαστε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις προσπάθειες βοήθειας και αποκατάστασης και θα είμαστε μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας» είπε.