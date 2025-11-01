Μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και αυτό αποδείχθηκε τόσο με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με την κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους με αποτέλεσμα την εξάπλωση των ζωονόσων, που έχουν καταστρέψει μεγάλο ποσοστό του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ανδρουλάκης

«Συμμορία να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έχουμε πρώτη φορά» είπε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Ένα κόμμα καταστρέφει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά γίνονταν ακριβά αυτοκίνητα» είπε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Όταν γίνεται κάτι θετικό, γίνεται με εντολή Μητσοτάκη αλλά όταν τους πιάσουν να κλέβουν, δεν ξέρει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης» τόνισε και στηλίτευσε τις δηλώσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που αποκάλεσε «βολεμένους» τους αγρότες, που διαμαρτύρονται για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει.

«Στο χέρι σας είναι η πολιτική αλλαγή. Στο χέρι όλων μας. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να στηρίξει ο κόσμος το ΠαΣοΚ, γιατί η πολιτική αλλαγή θα οδηγήσει την αλαζονεία της κυβέρνησης στο περιθώριο. Γιατί αυτή η αλαζονεία σάς περιφρονεί και οδήγησε προχθές ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να δηλώσει ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες γκρινιάζουν, γιατί είναι “βολεμένοι”. Στις επόμενες εθνικές εκλογές οι “βολεμένοι” θα ξεβολέψουν τη διαφθορά και την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας, που περιφρονεί τον κόπο του τίμιου αγρότη» πρόσθεσε.

Άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την τακτική του διχασμού και του «διαίρει και βασίλευε».

Δέσμευση για πολιτική αλλαγή

«Δεσμευόμαστε για μια πολιτική αλλαγή, που θα αλλάξει το κράτος και δεν θα το χρησιμοποιεί ως λάφυρο. Που όποιος υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και κλέβει τους κοινοτικούς πόρους που ανήκουν σε εσάς, θα οδηγείται στη δικαιοσύνη. Που δεν θα “καταλαμβάνουν” τους δημόσιους οργανισμούς “πράσινα”, “γαλάζια”, “κόκκινα” παιδιά» έθεσε ως στόχο της διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ.

Και επιπλέον επισήμανε: «Αξιοποίησε ο κ. Μητσοτάκης την τεράστια ανοχή του ελληνικού λαού λόγω της απογοήτευσης του από τη διακυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου. Αυτό εργαλειοποίησε. Και η ανοχή έγινε διαφθορά, έγινε αλαζονεία και κατάντησε ατιμωρησία. Με εμάς θα πληρώσουν όλοι και αυτοί που δεν υλοποίησαν τη σύμβαση 717 για να μην σκοτωθούν τα 57 παιδιά, και αυτοί που κατάκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτοί που έκαναν τις υποκλοπές και έχουν κάνει την Ελλάδα “μαύρο πρόβατο” στην Ευρώπη. Δεν σας αξίζει αυτή η κυβέρνηση».

«Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, σε ένα σχέδιο για μια καλύτερη ζωή. Αν δώσουμε τον αγώνα μας στην κοινωνία, θα νικήσουμε. Θα πετύχουμε και κάτι πολύ μεγαλύτερο: Δεν θα έχουμε εξαρτήσεις για να κάνουμε πράξη την πολιτική μας. Δεν θα χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Όλα θα τα χρωστάμε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό» κατέληξε.