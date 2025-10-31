Την «είσοδο» των deepfake βίντεο στην πολιτική ζωή της Ευρώπης με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις επιλογές των ψηφοφόρων, καταγράφει δημοσίευμα του Politico και δίνει ως παράδειγμα τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ημερών, στην Ιρλανδία και στην Ολλανδία.

Προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων καταγγέλλει η Κόνολι

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το Politico, στην μεν Ιρλανδία λίγες μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, στο διαδίκτυο είχε κυκλοφορήσει deepfake βίντεο το οποίο έδειχνε την νικήτρια τελικά των εκλογών Κάθριν Κόνολι υποτίθεται να αποσύρεται από την κούρσα. Έτσι σύμφωνα με μαρτυρίες πολλοί ψηφοφόροι όταν πήραν τα ψηφοδέλτια έμειναν έκπληκτοι από το γεγονός ότι το όνομα της ήταν σε αυτά.

Το ψεύτικο βίντεο με την Κόνολι χαρακτηρίστηκε από την ίδια ως «επαίσχυντη προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων και υπονόμευσης της δημοκρατίας μας».

Σε αυτό εμφανιζόταν ένα ψεύτικο δελτίο του ιρλανδικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTÉ, το οποίο έδειχνε μια deepfake εκδοχή της Κόνολι να δηλώνει: «Με μεγάλη μου λύπη ανακοινώνω την απόσυρση της υποψηφιότητάς μου και το τέλος της προεκλογικής μου εκστρατείας». Το βίντεο όμως πήγαινε παραπέρα καθώς σε αυτό εμφανίζονταν οι deepfake εκδοχές δύο γνωστών τηλεοπτικών παρουσιαστών να συζητούν την είδηση ​​και τον αντίκτυπο της.

Τόσο το Meta όσο και το YouTube, αφαίρεσαν το βίντεο με την Κόνολι από τις πλατφόρμες τους χωρίς να διευκρινίσουν πόσο καιρό ήταν online.

Συγγνώμη από Βίλντερς στον Τίμερμανς- Πρωταθλήτρια η ακροδεξιά στα deepfake

Αντίστοιχα στην Ολλανδία, κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας μια σελίδα στο Facebook ανέβαζε συχνά ψεύτικα βίντεο του επικεφαλής του ψηφοδελτίου της εκλογικής συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς- Εργατικών (GroenLinks/PvdA), Φρανς Τίμερμανς.

Πίσω από τις εμπρηστικές αυτές deepfake αναρτήσεις -σε μια εκ των οποίων εμφανιζόταν να έχει συλληφθεί με χειροπέδες και σε μια άλλη να κρατάει πάκους με χαρτονομίσματα- αποκαλύφθηκε τελικά ότι βρίσκονταν δύο βουλευτές του ακροδεξιού Κόμματος Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς. Σύμφωνα με το Politico, η αποκάλυψη αυτή ανάγκασε τον Βίλντερς να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Τίμερμανς.

Οι αναρτήσεις των ακροδεξιών βουλευτών όμως δεν ήταν η εξαίρεση. Μελέτη περίπου 20.000 αναρτήσεων για τις εκλογές στην Ολλανδία, από ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο του Μάιντς διαπίστωσε ότι περισσότερες από 400 εξ αυτών δημιουργήθηκαν από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το κόμμα του ακροδεξιού ηγέτη Γκέερτ Βίλντερς, το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), αναδείχθηκε πρώτο στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πάνω από το ένα τέταρτο των αναρτήσεων που βασίζονταν στην Τεχνητή Νοημοσύνη (120 συνολικά) εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς που συνδέονται με το PVV.

Ο ίδιος ο Βίλντερς ξεκίνησε την καμπάνια του PVV με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε μια φανταστική μελλοντική Ολλανδία που ζει υπό τον νόμο της Σαρία. Η ολλανδική εβδομαδιαία εφημερίδα De Groene Amsterdammer ανέφερε ότι το βίντεο δημιουργήθηκε με το Sora της OpenAI.

Αρκούν οι προσπάθειες των Βρυξελλών;

Όπως τονίζει το Politico στο σχετικό του δημοσίευμα, οι ρυθμιστικές αρχές στις Βρυξέλλες έχουν θέσει ως κύριες προτεραιότητες την ακεραιότητα των εκλογών, τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και την διαδικτυακή παραπληροφόρηση, όμως ακριβώς εξαιτίας της αποσπασματικότητας των μέτρων που έχουν λάβει, κατέληξαν απλά παρατηρητές στις εκλογές αυτές.

Καθώς η τεχνολογία για τη δημιουργία περιεχομένου Τεχνητής Νοημοσύνης και οι πλατφόρμες για τη διανομή του εδρεύουν κυρίως στις ΗΠΑ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες για μια απάντηση σε επίπεδο Ένωσης.

Ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι πλατφόρμες έχουν μεριώς ευθύνη για την αντιμετώπιση των κινδύνων όσον αφορά στις εκλογικές διαδικασίες, και τόσο η Meta όσο και η Google έχουν αναγνωρίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Όμως όπως τονίζει το δημοσίευμα θα πρέπει να κάνουν παραπάνω πράγματα για να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα επηρεάζει τις εκλογές.