Σκληρή μάχη έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή για την πρώτη θέση των ολλανδικών εκλογών το D66 υπό τον Ρομπ Γιέτεν και το ακροδεξιό PVV του Γκέερτ Βίλντερς, με το κεντρώο κόμμα να ολοκληρώνει την πολύ μεγάλη άνοδο του με τον καλύτερο τρόπου, κόβοντας πρώτο το νήμα.

Αν και η πρώτη θέση μικρή σημασία έχει, καθώς τα δύο κόμματα λαμβάνουν τις ίδιες έδρες, 26 στον αριθμό και η συνολική πολύ καλή επίδοση των κεντρώων κομμάτων αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία κεντρώου κυβερνητικού συνασπισμού, εν τούτοις η πρωτιά του D66 αναμένεται να επισπεύσει τις διαδικασίες, καθώς ο Ρομπ Γιέτεν θα είναι αυτός που θα λάβει πρώτος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά της χώρας.

Το οριστικό αποτέλεσμα και το λάθος των δημοσκοπήσεων

Με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες, το D66 δεν μπορεί πλέον να ξεπεραστεί από το PVV, καταγράφει το ANP.

Παρά το γεγονός ότι λίγες εβδομάδες πριν οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο D66 μόλις 12 έδρες, ο 38χρονος Γιέτεν κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του μέσα από σειρά τηλεοπτικών εμφάνισης και ντιμπέιτ.

Έχοντας συγκεντρώσει περίπου 17% των ψήφων, το κόμμα θα χρειαστεί οπωσδήποτε άλλα τρία κόμματα για να συμπληρωθούν οι απαραίτητες 76 έδρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας απαρτίζεται από 150 μέλη.

Τα σενάρια για τη δημιουργία κυβέρνησης

Ο Ρομπ Γιέτεν δήλωσε ότι επιδιώκει συνασπισμό «ευρείας βάσης, σταθερό και φιλόδοξο». Το πιο πιθανό σενάριο για την επόμενη μέρα φαίνεται πως είναι η δημιουργία μίας κεντρώας κυβέρνησης, η οποία πέρα από το D66, θα περιλαμβάνει το επίσης κεντρώο VVD, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα για πάνω από μια δεκαετία, με τον Μαρκ Ρούτε στην πρωθυπουργία και σε αυτές τις εκλογές συγκέντρωσε 22 έδρες, την κεντροαριστερή συμμαχία Εργατικών και Πρασίνων, που έλαβε 20 έδρες και το κεντροδεξιό CDA που έλαβε 18. Ο συνδυασμός αυτός δίνει το «άνετο» άθροισμα των 86 εδρών.

Το «πρόβλημα» που εντοπίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι πως η ηγέτης του VVD, Ντιλάν Γεσιλγκόζ, έχει τονίσει ότι δεν επιθυμεί τη συνεργασία με τη συμμαχία Εργατικών και Πρασίνων, αν και η άμεση παραίτηση του επικεφαλής της, Φρανς Τίμερμανς, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών, ίσως να αμβλύνει την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κομμάτων, καθιστώντας την παραπάνω κυβερνητική συνεργασία πλήρως ρεαλιστική.

Το πιο δεξιό σενάριο

Μία άλλη επιλογή είναι τα τρία κόμματα να παραμείνουν ως έχουν (D66, VVD και CDA) και στη θέση της συμμαχίας Εργατικών και Πρασίνων να συμπεριληφθεί το δεξιό JA21. Το σενάριο αυτό όμως δεν αποτελεί επιθυμία του ηγέτη του D66 και πιθανού πρωθυπουργού, Ρομπ Γιέτεν. Ο Γιέτεν θεωρεί ιδιαίτερα δεξιό το JA21 και έχει διαφορετικές θέσεις μαζί του σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό.