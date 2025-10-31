Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση ενός σκύλου στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι έξω από καφετέρια λίγο έξω από την Καλαμάτα. Ο άνδρας, που είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου, πλησίασε τον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο σκύλος ώστε να περιποιηθεί τις πληγές του.

Τότε, το σκυλί του επιτέθηκε και για αρκετή ώρα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τον δαγκώνει.

Μια γυναίκα που άκουσε τις φωνές κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για επίθεση σκύλου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, μη αντέχοντας τον πόνο από τα δαγκώματα, προέτρεψε τον έναν αστυνομικό να πυροβολήσει ώστε να σωθεί η ζωή του.

Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο. Το θύμα φέρει σοβαρά τραύματα στα χέρια.